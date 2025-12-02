TV Leste apoia novamente em 2025 a campanha “Abrace a ABADS” RECORD, na qual a TV Leste é afiliada, lança a edição 2025, de apoio a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social

Divulgação TV Leste

Nesta segunda-feira (1), a RECORD lançou a campanha “Abrace a ABADS 2025”, para apoiar a instituição que, há 73 anos, ajuda crianças e jovens com doenças intelectuais, estimulando a evolução motora e mental. A TV Leste, afiliada RECORD no Leste e Nordeste de Minas Gerais, para 188 cidades, apoia novamente a ação, contribuindo na divulgação no Balanço Geral, em sua grade de programação e plataformas digitais. A Campanha “Abrace a ABADS” foi criada para oferecer à sociedade uma maneira de praticar a solidariedade.

Fundada em 1952 em São Paulo (SP), a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ABADS) é uma instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Associação, atualmente, oferece atendimentos a milhares de famílias nas áreas da assistência social, saúde, educação especial e inserção no mercado de trabalho, para adolescentes acima dos 16 anos, por meio da metodologia do emprego apoiado. O trabalho é realizado de forma gratuita.

‌



Para participar da campanha “Abrace a ABADS”, basta fazer uma doação por meio de Pix (doe@abads.org.br) ou pelos telefones:

· 0500 508 0010 para doar R$ 10,00

· 0500 508 0020 para doar R$ 20,00

· 0500 508 0040 para doar R$ 40,00

Para mais informações sobre a associação, acesse o site: www.abads.org.br.