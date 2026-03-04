TV Leste exibe final do Paulistão nesta quarta (4) Palmeiras e Novorizontino se enfrentam às 19h45, ao vivo, com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil.

Divulgação TV Leste Divulgação RECORD

A TV Leste, afiliada RECORD e com cobertura nas regiões Leste e Nordeste de Minas Gerais, transmite ao vivo nesta quarta-feira (4), a partir das 19h45, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Futebol entre Palmeiras e Grêmio Novorizontino, direto da Arena Barueri. A partida terá exibição exclusiva na TV aberta para todo o Brasil.

Em parceria com o Desimpedidos, o confronto também será transmitido nas redes sociais, no R7 e no RecordPlus.

‌



A narração será de Cleber Machado, com comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola. A apresentação ficará a cargo de Paloma Tocci e Bruno Laurence, enquanto Bruno Piccinato e Pedro Ramiro trarão as informações direto do gramado.

As duas equipes encerraram a primeira fase com 16 pontos, cinco vitórias, um empate e duas derrotas. O time do interior garantiu a melhor campanha pelo saldo de gols superior ao do Verdão.