TV Leste faz 42 anos e se consolida como uma das maiores audiências no Leste de Minas Gerais Atividades iniciaram-se em 1983. Em Gov. Valadares (MG), sede da emissora, a afiliada RECORD também se destaca, com o 2º lugar isolado em audiência. TV Leste|Do R7 05/08/2025 - 09h13 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h19 )

Divulgação TV Leste

Nesta terça-feira (5), a TV Leste completa 42 anos. Com 18 mil lares alcançados diariamente, segundo a Kantar Ibope, somente em Governador Valadares (MG), a TV Leste é líder em qualidade, conquistando a confiança de quem valoriza um jornalismo de conteúdos relevantes e de excelência. E isso é um dos motivos para a afiliada da RECORD em 188 municípios, no Leste e Nordeste de Minas, comemorar.

E os números demonstram o sucesso da TV Leste nessas mais de quatro décadas, se destacando em segundo lugar isolado na audiência, com 12% de participação no share domiciliar em Valadares, conforme pesquisa realizada de 5 a 11 de junho (Kantar Ibope Media). Nas manhãs, tarde e noite a vice-liderança também é motivo de celebração, com a TV Leste marcando 10,66% também no share domiciliar.

Os investimentos realizados ultimamente, como a inauguração do novo estúdio 4k no final de 2024, já começam a dar resultados positivos para os programas Balanço Geral e MG Record, apresentados respectivamente pelos apresentadores Nicomedes Felício e Saulo Bernardo. Com um investimento de meio milhão de reais e tecnologias importadas, o estúdio 4K marcou uma nova era para a afiliada da RECORD, transformando a experiência do público.

O Balanço Geral também celebra esses 42 anos da emissora, cravando o segundo lugar na audiência na faixa horária do programa em Gov. Valadares, com 5% de audiência, sete mil lares alcançados em média por dia, somente no município. O MG Record também comemora essa nova fase da TV Leste, sendo vice-líder na faixa horária, com 6,65% e também sendo assistido em sete mil lares em Valadares.

Números que refletem crescimento para grandes programas nacionais da RECORD, na cidade onde é sede oficial da emissora. O consagrado Programa Hoje em Dia, com Ana Hickmann, Britto Júnior, Celso Zucatelli,Renata Alves e Ticiane Pinheiro, é sucesso na região em sua faixa horária, com 3,29% de audiência domiciliar, entrando nas manhãs em cinco mil lares.

“Celebrar os 42 anos da TV Leste é reconhecer a força da nossa conexão com o povo do Leste e Nordeste de Minas. Somos uma emissora que fala a língua da nossa gente, com informação, entretenimento e responsabilidade. O 2º lugar consolidado em audiência, segundo a Kantar Ibope, é resultado de um trabalho feito com seriedade, paixão e compromisso com a verdade. A TV Leste é feita por pessoas que acreditam no poder da comunicação local e, principalmente, pelo carinho e confiança de quem nos acompanha todos os dias”, justifica o diretor da TV Leste e sócio do Sistema Leste de Comunicação, Rodrigo L. Gualberto.

Getúlio Miranda, um dos fundadores da TV Leste recorda o esforço que ele e seu ex-sócio Edison Gualberto (in memoriam) fizeram para a construção da TV. “Começamos com a Rádio Imparsom FM em 1970. Como precisávamos muito ir à Brasília, por causa da concessão da rádio, veio a ideia. Na época a gente pegava ônibus aqui até Belo Horizonte, tomávamos banho na rodoviária, vestíamos um terno, para depois pegarmos o avião para Brasília. Era muito difícil naquela época. Chegamos a pegar dinheiro com amigos para conseguir chegar a Brasília. O crescimento da empresa foi consequência de muito trabalho. É assim até hoje”, disse.

TV Leste

Há 42 anos levando informação, jornalismo, publicidade e entretenimento no Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste está presente para um milhão de pessoas e três milhões de residências (Atlas de Cobertura RECORD - Business Lead MKT - Abril 2025), com 96 horas mensais de jornalismo através dos programas Balanço Geral com Nicomedes Felício, às 11h30, e MG Record com Saulo Bernardo, às 18h55, que são ao vivo, de segunda a sexta-feira. São 82 empregos diretos realizados pela TV Leste, levando geração e renda à região.

A emissora também retransmite a programação da RECORD e exibe uma séria de programas independentes, como a TV Car, Top TV, IURD TV, TV Univale e Super Vale.

