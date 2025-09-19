TV Leste RECORD exibe Cruzeiro x Red Bull Bragantino neste domingo (21) pelo Brasileirão Transmissão ao vivo será para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais pela afiliada RECORD TV Leste|Do R7 19/09/2025 - 09h26 (Atualizado em 19/09/2025 - 09h26 ) twitter

Divulgação TV Leste

A partir das 20h deste domingo (21), a TV Leste vai exibir o jogo entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino com exclusividade para o Leste e Nordeste de Minas Gerais na TV aberta, com a RECORD exibindo para o restante do Brasil, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Séria A. Nas plataformas digitais, a partida será transmitida pelo R7 e pelo RecordPlus.

O Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, é o vice-líder do Brasileirão, com 47 pontos. O clube mineiro está há três pontos do líder Flamengo. Em 23 jogos, o Cruzeiro conquistou 14 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Nas três rodadas anteriores, o time azul celeste venceu o Internacional, São Paulo e Bahia. Na última rodada destaque para a vitória de virada na Fonte Nova em Salvador (BA), contra o Bahia de Rogério Ceni, com gols de Sinisterra e Gabigol.

Red Bull Bragantino

O Massa Bruta está na oitava colocação com 31 pontos ganhos. São nove vitórias, quatro empates e dez derrotas. O time comandado pelo ex-técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, está com sete pontos a menos que o Mirassol, 4º colocado. Na 23ª rodada passada, o Red Bull Bragantino empatou com o lanterna Sport em 1 a 1.

Onde assistir Cruzeiro x Red Bull Bragantino

Data: Domingo, 21 de setembro de 2025

Domingo, 21 de setembro de 2025 Horário: 20h

20h Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Mineirão, Belo Horizonte (MG) Onde assistir na TV aberta: TV Leste RECORD (Leste e Nordeste de MG)

Divulgação TV Leste