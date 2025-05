TV Leste renova contrato com apresentador Nicomedes do Balanço Geral até 2028 Nicomedes segue à frente do Balanço Geral, um dos programas líderes de audiência no Leste e no Nordeste de Minas Gerais TV Leste|Do R7 13/05/2025 - 14h04 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h06 ) twitter

Divulgação TV Leste

Balança com essa notícia! Mais três anos de parceria de sucesso entre a TV Leste, afiliada RECORD, com o apresentador Nicomedes Felício de Moura. Na segunda-feira (12), a TV Leste renovou o contrato com o âncora do programa “Balança Geral Leste MG” até 2028.

A assinatura do contrato aconteceu na sede da TV Leste, no bairro Vila Rica, em Governador Valadares (MG). Participaram da renovação oficial: Rodrigo Leite Gualberto e Leonardo Vieira Miranda, sócios-diretores da emissora, Dilma Lages, gerente de faturamento e Nery Albuquerque Júnior, chefe de jornalismo.

Nicomedes segue à frente do Balanço Geral, um dos programas líderes de audiência no Leste e no Nordeste de Minas Gerais, onde está há cerca de oito anos. Com mais de dois mil programas transmitidos, Nico como também é conhecido, conquistou o carinho de três milhões de telespectadores em um milhão de residências, em 188 cidades que recebem a cobertura da TV Leste.

O apresentador do Balanço Geral é referência no jornalismo local e regional com seu jeito peculiar de comunicar e de entreter. Entre as marcas principais de Nicomedes está o bom humor, a criatividade e a simplicidade na relação com o público.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo na TV Leste, às 11h50. O BG também pode ser acompanhado ao vivo no facebook.com/TVLeste e no www.drd.com.br. As matérias estão disponíveis na íntegra no canal de Youtube da emissora, no endereço: www.youtube.com/@tvlesteof.