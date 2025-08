TV Leste|RECORD exibe Ceará x Flamengo neste domingo (3) Transmissão ao vivo será para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais pela afiliada RECORD. TV Leste|Do R7 01/08/2025 - 11h50 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h50 ) twitter

Divulgação TV Leste

Líder do Campeonato Brasileiro da Séria A, o Flamengo entra em campo neste domingo (3) para enfrentar o Ceará, às 18h30, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 18ª rodada da competição. A TV Leste, afiliada RECORD, exibe o jogo ao vivo para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais.

Pelo Brasileirão, o Flamengo assumiu a liderança na 17ª rodada com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no Maracanã. O Ceará vem de vitória surpreendente no último domingo (27), sobre o atual vice-líder Cruzeiro, por 2 a 1 de virada, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O resultado contribuiu para o Flamengo assumir a ponta do Brasileirão.

O time cearense soma 21 pontos, em 9º lugar na tabela. O time carioca tem 36 pontos na classificação, em 1º lugar isolado.

Onde assistir Ceará x Flamengo

‌



Data: Domingo, 3 de agosto de 2025 Horário: 18h30 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE) Onde assistir na TV aberta: TV Leste|RECORD (Leste e Nordeste de MG)

Brasileirão na RECORD e na TV Leste

‌



A RECORD está exibindo para todo o Brasil e ao vivo, um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, em horários exclusivos, diferente dos convencionais, na TV aberta: sendo às quartas ou quintas-feiras, às 19h30, aos sábados ou domingos, às 18h30, de 2025 até 2027.

Com cobertura da RECORD em 188 cidades do Leste e Nordeste do Estado, a TV Leste retransmite as partidas com exclusividade. Além da exclusividade em todas as rodadas do campeonato na TV aberta, os jogos têm transmissão simultânea no R7.com e no PlayPlus.

Divulgação TV Leste