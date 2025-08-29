TV Leste|RECORD transmite Corinthians x Palmeiras neste domingo (31) O Derby Paulista deste domingo (31) é com a RECORD e a TV Leste! TV Leste|Do R7 29/08/2025 - 12h06 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Leste

As emissoras exibem Corinthians X Palmeiras com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil para o Leste e Nordeste de Minas Gerais, a partir das 18h. O R7 e o RecordPlus também mostram o clássico pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Séria A.

O Corinthians está na 11ª colocação do Brasileirão com 25 pontos em 21 jogos. O Timão venceu seis partidas, empatou sete e perdeu oito, e vem de uma vitória sobre o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), por 3 a 2.

Divulgação TV Leste

Com 42 pontos em 19 partidas, o Palmeiras é o 2º colocado, com um jogo a menos que o líder Flamengo. São 13 vitórias, três empates e três derrotas. O Verdão venceu por 3x0 o Sport no último jogo da competição, aumentando uma sequência de oito jogos invictos do Palmeiras no Brasileirão.

Esse será o sétimo clássico paulista em 2025 entre Corinthians e Palmeiras, com três vitórias para o Timão.

Divulgação TV Leste