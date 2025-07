Clube do Motor, programa da TV Paranaíba RECORD, marca presença em encontro de carros antigos Evento reuniu veículos clássicos, atrações para toda a família e recebeu cobertura do novo programa da TV Paranaíba RECORD TV Paranaíba|Do R7 24/07/2025 - 14h47 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h47 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba

No último final de semana (19 e 20 de julho), Uberlândia (MG) foi palco do 6º Encontro Nacional de Antigos do STT Clube. Realizado no Parque de Exposições Camaru, o evento reuniu colecionadores, entusiastas e famílias em torno de uma verdadeira celebração do universo automotivo. Com exposição de veículos clássicos, raridades, carros de arrancada, motos e atrações para todas as idades, o encontro movimentou a cidade com muita nostalgia, velocidade e cultura sobre rodas.

Entre os destaques do evento, esteve o Clube do Motor, novo programa da TV Paranaíba RECORD, que estreou em julho e já vem conquistando os apaixonados por motores. Apresentado por Deborah Peres e Pedro Fabri, o programa vai ao ar aos sábados, à 1:00 da tarde, e tem como proposta explorar histórias, personagens e curiosidades do universo dos motores, incluindo carros, motos, barcos, aviões e tudo o que gira em torno da paixão por velocidade e engenharia.

Divulgação TV Paranaíba

O apresentador Pedro Fabri destacou a relevância do evento e a participação ativa da equipe: “A história do automobilismo foi contada no 6º Encontro do STT através de veículos clássicos de colecionadores, viaturas militares, além de entretenimento para todos que ali estavam presentes, com atrações musicais, praça de alimentação completa e diversão para as crianças. E o Clube do Motor esteve presente garantindo uma cobertura completa com todos os detalhes desse evento.”.

Divulgação TV Paranaíba

Com uma proposta vibrante e conectada à cultura dos veículos, o Clube do Motor reforça o compromisso da TV Paranaíba Record em valorizar histórias regionais, fomentar eventos culturais e entregar conteúdo de qualidade e relevância ao público mineiro.