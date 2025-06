COP30 terá presença da Start Química como referência nacional em sustentabilidade Indústria de Uberlândia integra o único grupo brasileiro que realiza economia circular completa com produção, embalagens e reciclagem TV Paranaíba|Do R7 27/06/2025 - 17h02 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Paranaíba

A Start Química, indústria com sede em Uberlândia, foi uma das convidadas para representar o Brasil na COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em novembro de 2025, em Belém (PA). A empresa se destaca por integrar o único grupo nacional que consegue operar a economia circular de forma completa, atuando simultaneamente na produção de saneantes e cosméticos, fabricação de embalagens e reciclagem de resíduos plásticos.

A 30ª edição da COP 30 é um encontro global que reúne líderes internacionais, especialistas e organizações da sociedade civil para debater e propor medidas contra os impactos das mudanças climáticas. A conferência deste ano será a primeira da ONU realizada na Amazônia, marcando um momento crucial para a discussão ambiental.

A participação da Start Química é fruto de um convite da SGS, certificadora internacional, por meio do programa 2030 Today. A indicação também reconhece o trabalho do Grupo Lima & Pergher, que reúne as empresas Repet Embalagens e Revalor Reciclagem. Juntas, elas compõem o único grupo brasileiro que executa a economia circular de forma completa: da fabricação à reciclagem dos materiais.

Sustentabilidade que começa em Uberlândia

‌



De acordo com Larissa Cunha, gerente de sustentabilidade da Start Química, a base de tudo está em Uberlândia. “Desde o início, nós já reutilizávamos garrafas e tampinhas. Hoje, usamos uma média de 35% de resina reciclada nas embalagens, muito acima da média nacional. A Repet produz os frascos com resina da Revalor, e esses mesmos frascos voltam ao processo após a coleta seletiva”, explica.

Cunha também reforça que, além dos processos industriais, há um forte investimento em ações sociais e educacionais, como o Projeto Aparas, realizado em parceria com associações de catadores da cidade, e o Projeto de Educação Circular, criado em conjunto com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Uberlândia.

‌



O destaque na COP30 é consequência de uma atuação construída com responsabilidade ambiental e social desde o início. “Sempre trabalhamos com auditorias, certificações e práticas sustentáveis. Antes mesmo de termos esse reconhecimento internacional, já aplicávamos os valores no dia-a-dia da empresa. Hoje colhemos os frutos de uma cultura que sempre valorizou o meio ambiente, a comunidade e a transparência”, informa a gerente de sustentabilidade.

“É um momento único para mostrar o que estamos fazendo de relevante aqui em Uberlândia. Além dos painéis e debates, teremos a oportunidade de apresentar projetos concretos com impacto real nas pessoas e no planeta. A presença da Start Química levará o nome de Uberlândia para o centro dos debates climáticos e sustentáveis globais”, afirma Larissa Cunha.

‌



Divulgação TV Paranaíba

Educação ambiental com alunos da rede pública

O Projeto de Educação Circular já capacitou 950 alunos do 9º ano do ensino fundamental II em escolas da rede municipal de Uberlândia. Os jovens participam de oficinas práticas e vivenciam todo o ciclo de produção, desde a fabricação dos frascos com resina reciclada até o uso e posterior reciclagem.

“Queremos formar uma geração mais consciente. Os alunos se tornam protagonistas de um futuro sustentável, e entendem, na prática, como as escolhas do dia a dia impactam o meio ambiente”, conclui Larissa Cunha.