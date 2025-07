Estreia dupla agita a TV Paranaíba RECORD com Clube do Motor e Sabadão Paranaíba No último sábado (5), a emissora lançou dois novos programas que renovam as tardes de sábado com muita adrenalina, música e diversão TV Paranaíba|Do R7 07/07/2025 - 15h52 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h52 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba Pedro Fabri e Deborah Peres no estúdio do Clube do Motor durante a apresentação do programa de estreia.

O mês de julho começou em alta velocidade na TV Paranaíba RECORD! No último sábado, dia 5, a emissora lançou dois programas inéditos que prometem conquistar os telespectadores do interior de Minas Gerais: Clube do Motor e Sabadão Paranaíba.

A partir da 1:00 da tarde, o Clube do Motor, apresentado por Deborah Peres e Pedro Fabri, parte em busca das melhores histórias e personagens ligados ao universo dos motores. Com uma proposta dinâmica e cheia de energia, o programa vai além dos carros e explora também motos, barcos, aviões e tudo o que alimenta a paixão por velocidade e engenharia.

Na estreia, Deborah e Pedro abordaram temas como a modalidade drift, o carro futurista Cybertruck e destacaram a importância da manutenção preventiva antes de pegar a estrada.

E em seguida, à 1 e meia da tarde, foi a vez do Sabadão Paranaíba entrar no ar trazendo o melhor do entretenimento regional. Música ao vivo, jogos interativos, humor e muita alegria são os ingredientes do programa, que tem como diferencial uma dupla de apresentadores diferente a cada semana. Essa escala é formada por rostos já conhecidos da TV Paranaíba e também por locutores da rádio Paranaíba FM.

‌



Divulgação TV Paranaíba Ediani Almeida e Raphael dos Anjos foram os apresentadores da semana com a Paranaíbete.

Na estreia, a apresentação ficou por conta de Raphael dos Anjos, Ediani Almeida, além dos personagens Paranaíbete, criada especialmente para o programa como fio condutor da atração, e Firmino Coió, interpretado pelo ator Deivid Os borges.

Divulgação TV Paranaíba Firmino Coió e Paranaíbete conduzem o quadro "Jogo da Memória", com participação ao vivo de um telespectador por telefone.

A animação ficou completa com a presença da dupla Kaik & Ricardo, que trouxe música boa para embalar a tarde. Um dos quadros de destaque foi a divertida “Caixa Misteriosa”, onde dois telespectadores precisaram usar o tato para descobrir o que havia dentro da caixa. A surpresa? Uma cobra de verdade!

Divulgação TV Paranaíba Caixa Misteriosa contou com uma cobra ao vivo dentro do estúdio.

Com essas novidades nas tardes de sábado, a TV Paranaíba RECORD amplia sua programação com conteúdos que têm a cara do nosso público: informativos, divertidos e cheios de identidade regional.