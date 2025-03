Grupo Paranaíba cria Departamento de Conteúdo e unifica áreas de jornalismo, entretenimento e promoções Unificação de departamentos promete impulsionar a produção de conteúdo regional e fortalecer a conexão com o público TV Paranaíba|Do R7 06/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h26 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba O jornalismo, pilar do Grupo Paranaíba de Comunicação, será incluído no Departamento de Conteúdo

O Grupo Paranaíba de Comunicação está iniciando uma nova fase e unificando as áreas de Jornalismo, Entretenimento e Promoções no novo Departamento de Conteúdo. A iniciativa segue uma tendência do mercado e visa aprimorar a entrega de conteúdo para o público da região.

A novidade representa um avanço na forma de produzir e apresentar conteúdos, mantendo o jornalismo como pilar essencial, mas expandindo a atuação para outras produções.

“Apesar de o jornalismo ser nosso pilar principal, produzimos muito mais do que isso. Essa mudança valoriza toda a diversidade de conteúdos que oferecemos ao público e ao mercado, refletindo essa pluralidade na estrutura organizacional da empresa”, afirmou Danilo Caixeta, diretor de Conteúdo do Grupo Paranaíba.





‌



Divulgação TV Paranaíba O Grupo Paranaíba tem 46 anos de existência

Com 46 anos de história, a TV Paranaíba, as rádios Paranaíba FM e Educadora FM, e o portal Paranaíba Mais seguem inovando e se adaptando às novas demandas do setor. “É uma mudança estratégica, que abre novas oportunidades e acompanha as transformações do mercado de comunicação”, destacou o superintendente Rogério Silva.

Essa atualização segue o movimento de outras praças da RECORD e reforça o compromisso com a inovação e a excelência. O Grupo Paranaíba reafirma, assim, seu compromisso com a criação e desenvolvimento de conteúdos relevantes e dinâmicos para um público cada vez mais exigente e conectado.