Lúcio André assume o comando do Cidade Alerta Minas na TV Paranaíba | RECORD Jornalista assume o comando do Cidade Alerta Minas e traz sua experiência no jornalismo policial para o público do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba TV Paranaíba|Do R7 18/03/2025 - 09h54 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h54 )

Divulgação TV Paranaíba

A TV Paranaíba | RECORD anuncia a estreia de Lúcio André como o novo apresentador do Cidade Alerta Minas. Nesta segunda-feira, 17 de março, ele assumiu o comando do programa, levando informação em tempo real, com credibilidade e dinamismo para o público do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

“Estamos vivendo um novo momento no Cidade Alerta Minas adequando a linha editorial do programa com o produto de mesmo nome da Rede e trazendo uma linguagem diferente com o apresentador Lúcio André, um jornalista experiente e que está muito empenhado em levar o melhor da informação ao nosso público”, afirma o Diretor do Departamento de Conteúdo, Danilo Caixeta.

Com uma trajetória consolidada no jornalismo policial, Lúcio André estava na RIC TV (Afiliada da RECORD em Curitiba), onde atuou como repórter e apresentador do Cidade Alerta Curitiba. Agora, ele encara o desafio de se conectar com a audiência mineira e reforçar a cobertura jornalística do programa, que segue ao vivo, acompanhando os fatos do dia com a agilidade e a profundidade que o público já conhece.

“Estou muito feliz e ansioso para estrear no comando do Cidade Alerta e conversar com o povo mineiro! Vamos ficar mais próximos da comunidade e trabalhar muito para manter a audiência do programa.”, comenta o apresentador.

O Cidade Alerta Minas vai ao ar de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, na TV Paranaíba | RECORD.