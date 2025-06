Sabadão Paranaíba é a nova aposta da TV Paranaíba RECORD Programa chega para agitar os fins de semana com música, games e muita diversão TV Paranaíba|Do R7 10/06/2025 - 12h25 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Paranaíba

A partir do dia 5 de julho, a TV Paranaíba RECORD estreia o seu mais novo programa de entretenimento: Sabadão Paranaíba. A atração vai ao ar à 1 e meia da tarde, logo após o Clube do Motor, com a proposta de levar ainda mais leveza e diversão para as tardes de sábado.

Com uma mistura animada de música, jogos e interações ao vivo, o programa terá como diferencial uma dupla de apresentadores diferente a cada semana. Essa escala será formada por rostos já conhecidos do público da TV Paranaíba e também por locutores da Paranaíba FM, como Raphael dos Anjos, Junão do Povo, Tarcis Duarte, Lúcio André, Ediani Almeida, Charles Junior, Nivaldo Junior, Andresa Martins, Bambam e Firmino Coió.

A única presença fixa no time será a Paranaíbete, personagem interpretada pela apresentadora Kellen Morais, criada especialmente para o programa. Espontânea e carismática, ela será o fio condutor dessa jornada divertida, dando identidade própria ao Sabadão Paranaíba.

Segundo o superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva, o projeto é a realização de um desejo antigo: “Ele surgiu em nossas rodas de conversa há mais de 10 anos. É que a Paranaíba é popular, tem o dna de nossa gente e sempre quisemos transparecer isso em nossas programações, tanto na rádio quanto na tv. E quer coisa mais popular que um nome como esse? Vai caber tudo, além de nosso sonho, que agora se realiza. Estou extremamente feliz”, compartilha.

‌



O Diretor de Conteúdo do Grupo Paranaíba, Danilo Caixeta, explica que a intenção do programa é oferecer ao público uma programação leve, divertida e descontraída para as tardes de sábado “A intenção da TV Paranaíba é resgatar a essência da TV brasileira com entretenimento de qualidade e envolvente, despertando emoções e sensações diversas a quem nos assiste.”.

Além de muita música com artistas que estão em destaque no cenário regional e nacional, o programa também contará com dinâmicas descontraídas e participação do público. O Sabadão Paranaíba promete ser o programa que vai coroar os fins de semana com a cara e o coração do interior de Minas Gerais.

Confira o teaser do programa: