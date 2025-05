TV Paranaíba marca presença no Summit RECORD 2025 Evento reúne profissionais de todo o país para discutir o futuro da comunicação TV Paranaíba|Do R7 07/05/2025 - 09h48 (Atualizado em 07/05/2025 - 09h48 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba

A TV Paranaíba participou do Summit RECORD 2025, o Encontro Nacional de Emissoras RECORD, Filiadas e Afiliadas, que aconteceu na última semana em Ibiúna, no interior de São Paulo. O evento reuniu cerca de 300 profissionais do setor para debater estratégias, compartilhar experiências e impulsionar o desenvolvimento do mercado de comunicação no Brasil.

Representando a empresa, participaram Júlio Paiva (Diretor de Negócios Multiplataforma), Daniel Silveira (Executivo de Negócios), Luciana Rodrigues (Coordenadora de OPEC), José Luís Villa (Coordenador de Marketing) e Rogério Silva (Superintendente). A comitiva desfrutou de uma programação intensa, voltada para inovação, gestão e relacionamento com o mercado.

“O evento teve um foco interessante sobre a força do conteúdo regional na audiência da televisão brasileira. Não por acaso, a RECORD é a rede mais generosa em cessão de tempo para as praças. A TV Paranaíba, por exemplo, dispõe de quase 8 horas por dia dedicadas a programas locais e regionais, perto de seu público, visando o interesse coletivo, sobretudo”, disse o superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva.

A presença no evento reforça o compromisso da TV Paranaíba em investir no aprimoramento da sua equipe e na modernização contínua de suas operações. A troca de experiências e o alinhamento com as tendências nacionais são parte essencial da estratégia da empresa, que busca constantemente evoluir e fortalecer sua atuação multiplataforma.