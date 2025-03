TV Paranaíba | RECORD estreia novo programa de temporada: Conta Aí Com Marcelo Honorato no comando, o programa compartilha histórias autênticas do interior de Minas Gerais TV Paranaíba|Do R7 06/03/2025 - 09h10 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h11 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba

No dia 1º de março, a TV Paranaíba | RECORD lançou seu mais novo programa de temporada, Conta Aí, trazendo uma proposta inovadora para o público mineiro. Com exibição aos sábados, à 1:00h da tarde, a atração é comandada por Marcelo Honorato, jornalista com mais de 20 anos de experiência, e promete conectar os telespectadores às histórias mais marcantes do interior de Minas Gerais.

No Conta Aí, Marcelo percorre diferentes cidades para ouvir e compartilhar relatos autênticos, valorizando a cultura, os costumes e as vivências da população mineira. A proposta do programa é transformar histórias comuns em narrativas envolventes, destacando a essência e a riqueza humana por trás de cada personagem.

Com essa estreia, a TV Paranaíba | RECORD reforça seu compromisso em oferecer conteúdos de qualidade, que informam, emocionam e aproximam ainda mais a emissora de seu público.