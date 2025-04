TV Paranaíba RECORD exibe série especial sobre os 90 anos da Expozebu Produção resgata a história da ABCZ com imagens inéditas e depoimentos marcantes TV Paranaíba|Do R7 16/04/2025 - 10h04 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h04 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba

Em celebração aos 90 anos da Expozebu, a TV Paranaíba RECORD está exibindo uma série especial produzida em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), trazendo um resgate inédito da trajetória da entidade.

Apresentada pelo jornalista Luiz Gustavo, a produção mergulha nas origens da ABCZ, fundada em 2 de junho de 1935, e que consolidou sua sede em Uberaba. Com três episódios, a série apresenta imagens exclusivas e depoimentos de personalidades que participaram da construção da história da associação e da tradicional Expozebu.

Realizada anualmente no Parque Fernando Costa, a Expozebu é considerada a maior feira de gado zebuíno do mundo e um dos principais motores da economia, cultura e turismo da região. A produção destaca como a feira e a ABCZ ajudaram a posicionar o Brasil entre os maiores produtores de carne e genética bovina do planeta.

“Essa série é uma contribuição para a história dos 90 anos da Expozebu. É uma série que teve um cuidado muito grande de pesquisa, do trabalho de captação de imagens, de recorrer às pessoas que construíram essa história. A gente tá super feliz de participar junto com a ABCZ desse momento e também com a riqueza de estar com o Luiz Gustavo aqui, que conhece tanto do assunto para poder embalar toda essa história e contar nesses 3 episódios”, afirma o Superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva.

Com este projeto especial, a TV Paranaíba reforça seu compromisso com a valorização da cultura regional e o fortalecimento de parcerias institucionais que promovem o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.