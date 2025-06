TV Paranaíba RECORD lança Clube do Motor: programa voltado para o cenário automobilístico Deborah Peres e Pedro Fabri irão percorrer o interior de Minas Gerais para mostrar as curiosidades e histórias dos apaixonados por motores TV Paranaíba|Do R7 10/06/2025 - 12h07 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h07 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba

A partir do dia 5 de julho, aos sábados, à 1:00 da tarde, estreia o Clube do Motor, novo programa da TV Paranaíba RECORD. Apresentado por Deborah Peres e Pedro Fabri, o programa vai percorrer o interior de Minas Gerais em busca das melhores histórias e personagens ligados ao universo dos motores.

Com uma proposta dinâmica e cheia de energia, o Clube do Motor vai além dos carros: traz também motos, barcos, aviões e tudo mais que move a paixão por velocidade e engenharia. É um mergulho na cultura automotiva, mostrando como ela se conecta com o cotidiano, os sonhos e a identidade de quem vive em Minas Gerais.

O superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva, destaca a importância e atualidade do tema: “Nós estamos tirando do ar um produto com quase 4 décadas, que é o Shop Car. Ele cumpriu o seu papel. Hoje o jeito de escolher um novo veículo pra família mudou, não está mais em vitrines televisivas. Mas o motor em si é um tema relevante e paixão nacional. Não só dos homens, pois está provado que o universo feminino é quem define compra. Por isso o Clube do Motor se apresenta com Deborah Peres e Pedro Fabri. Um casal que deu liga e vai passar simpatia e alegria no ar, com muitas surpresas, desafios e adrenalina. Eu não vou perder um episódio”, explica.

A apresentadora do programa, Deborah Peres, conta que para ela entrar no universo dos motores tem sido uma experiência transformadora: “É impressionante como cada detalhe, da mecânica ao design revela um mundo pulsante de inovação, emoção e identidade. Estou muito feliz por ser a ponte entre essa potência toda e quem nos acompanha.”

Pedro Fabri, que também apresenta o programa, afirma que fazer o Clube do Motor é a realização de um sonho: “Une duas das minhas grandes paixões: o mundo automotivo e a comunicação. Poder compartilhar histórias, conhecer novidades e estar ao lado de quem também ama carros é simplesmente gratificante. Não tem preço trabalhar com o que a gente ama e levar esse entusiasmo para o público todos os dias.”, compartilha.

O Clube do Motor chega como mais uma aposta da TV Paranaíba RECORD em conteúdos regionais de qualidade, valorizando histórias locais, paixões compartilhadas e o estilo de vida do nosso público.

Confira o teaser do programa: