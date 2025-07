TV Paranaíba RECORD participa do evento Collab Inovação 2025 Emissora apresentou ao mercado e ao público o Paranaíba Conecta, solução única em Minas Gerais, que une TV aberta e métricas digitais com interatividade TV Paranaíba|Do R7 11/07/2025 - 10h22 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h24 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba

Nessa quarta-feira (9), a TV Paranaíba RECORD marcou presença no evento Collab Inovação 2025, realizado em Uberlândia (MG). Como uma das patrocinadoras do encontro, a emissora apresentou ao público e ao mercado sua solução exclusiva: o Paranaíba Conecta.

Única emissora em Minas Gerais a oferecer essa tecnologia, a TV Paranaíba possibilita que telespectadores com Smart TVs interajam diretamente com os conteúdos publicitários veiculados durante a programação.

Com isso, os anunciantes podem segmentar suas campanhas e contar com dados em tempo real, unindo a força e credibilidade da TV aberta ao poder de mensuração do digital.

As interações acontecem por meio de QR Codes, enquetes, cliques ou páginas de conversão, com ampla variedade de formatos e controle de resultados.

Segundo o Coordenador de Marketing Comercial do Grupo Paranaíba, José Luís de Villa, o diferencial está na combinação entre alcance e inteligência de dados: “O cliente consegue ter acesso ao número de impressões, alcance, cliques... tudo em tempo real, com controle total sobre o que está sendo anunciado na TV.”.

O Collab Inovação é um evento internacional que discute tendências em inovação corporativa e reúne empresas, startups e profissionais em painéis, rodadas de negócio e networking.

Para o Superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva, a participação foi estratégica: “O Collab Inovação 2025 foi uma oportunidade extraordinária do Grupo Paranaíba expor seu produto de grande relevância em interatividade, inédito na televisão aberta e gratuita. É exemplo, sim, de inovação e com um viés comercial alto, mas também com forte apelo editorial que presenteia o telespectador uberlandense”.

Com o Paranaíba Conecta, a emissora demonstra o seu compromisso com a inovação e com a entrega de valor para anunciantes e telespectadores. A TV Paranaíba RECORD segue acompanhando as transformações do mercado e investindo em tecnologia para manter a relevância da TV aberta em um cenário cada vez mais digital e interativo.