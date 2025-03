TV Paranaíba | RECORD realiza evento de carnaval “Bloquinho da Alegria – 205 Anos de Uberaba” Evento com entrada gratuita reuniu atrações e uma programação completa para toda a família TV Paranaíba|Do R7 06/03/2025 - 09h18 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Paranaíba

No dia 3 de março, a TV Paranaíba | RECORD promoveu um evento especial de Carnaval em Uberaba, reforçando seu compromisso com a cultura e o entretenimento regional. O Bloquinho da Alegria – 205 Anos de Uberaba teve a cota “Apresenta” adquirida pela Prefeitura de Uberaba, enquanto as cotas de oferecimento foram preenchidas pela Câmara Municipal de Uberaba e Codau.

Com entrada gratuita, o evento contou com uma programação voltada para o público infantil e para a família. Entre as atrações, destacaram-se brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce, além de um espetáculo especial do Circo Pititico, que encantou crianças e adultos.

Divulgação TV Paranaíba

A iniciativa reforça a presença ativa da TV Paranaíba na comunidade, promovendo experiências que fortalecem a conexão com o público e valorizam as tradições locais. Com essa ação, a TV Paranaíba | RECORD reafirma seu compromisso em incentivar o lazer e a cultura, sempre alinhada aos interesses da comunidade mineira.

Divulgação TV Paranaíba

Divulgação TV Paranaíba