TV Paranaíba RECORD realiza o Midiática: evento voltado para o mercado de comunicação O evento aconteceu nesta semana (17) e movimentou os profissionais e estudantes da comunicação de Uberlândia TV Paranaíba|Do R7 23/06/2025 - 08h59 (Atualizado em 23/06/2025 - 08h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Paranaíba

Nesta semana (17) aconteceu o Midiática: realidade que a gente vive, evento gratuito voltado para o mercado de comunicação, publicidade, marketing e jornalismo. O intuito do evento é celebrar e valorizar os profissionais de mídia.

A primeira edição do evento aconteceu em 2022 como um festival em comemoração ao Dia do Mídia. Já em 2025, o Midiática retornou em um novo formato, com uma experiência imersiva que reuniu grandes nomes do mercado para compartilhar conhecimento, tendências e insights em palestras e painéis temáticos.

Para o superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva, o evento representa um compromisso com o desenvolvimento do setor:

“Tudo o que puder ser feito para o mercado de comunicação tem que ser feito, porque o mercado é carente de informação e atualização e a gente precisa correr com essa reinvenção. Veículos tradicionais carregam credibilidade e a gente ganha força com a conectividade e a internet quando agregadas. A gente está muito feliz de sediar o evento, foi um sucesso de público e repercussão com esse Grupo.”, destaca.

‌



Confira os painéis e palestras que fizeram parte da programação:

Divulgação TV Paranaíba

Painel RECORD: Narrativas criativas em múltiplos canais.

‌



Comandado por André Sobral, diretor de Produtos e Serviços Digitais da RECORD, e Felipe Snege, executivo de negócios da emissora, o painel abordou estratégias de comunicação multiplataforma e a personalização na relação entre marcas e público.

“Foi muito legal conversar com o pessoal sobre as jornadas, sobre segmentação e como conseguimos tornar a comunicação cada vez mais personalizada”, comentou Sobral. “Evento maravilhoso, super vibrante e pulsante. Acabamos de falar sobre o poder da multiplataforma e da regionalização, dois temas indispensáveis no mundo da publicidade”, completou Snege.

‌



A mediação ficou por conta dos apresentadores da TV Paranaíba Record, Merie Gervásio e Junão do Povo.

Palestra Uso Mercadológico da Informação

Com mais de 30 anos de experiência em comunicação e marketing, Sandra Stecca conduziu a palestra trazendo reflexões sobre como transformar dados em insights estratégicos.

“É muito importante usar dados para embasar ideias e alcançar o consumidor final de forma mais assertiva”, destacou.

Painel A Nova Geração da Televisão: DTV+

O painel foi liderado por João Vitor, diretor de canais e parcerias da Zedia, empresa especializada em tecnologia e inteligência artificial para mídia e publicidade, e por Rogério Silva, superintendente do Grupo Paranaíba. A mediação ficou com a apresentadora Dona Edna, da TV Paranaíba RECORD.

“Falamos sobre a TV 3.0 e como ela vai moldar o futuro da televisão. Também mostramos o que a TV Paranaíba já está fazendo para gerar valor tanto para as marcas quanto para o consumidor”, pontuou João Vitor.

Palestra 7 Métodos Para Nunca Mais Ficar Sem Ideias

O encerramento ficou por conta de Vinicius Gambeta, criador de conteúdo e fundador da 2trend, Agência de Bolso, Aquela Caixa e Phoca Estúdio. A palestra trouxe técnicas práticas para desbloquear a criatividade no dia a dia.

“Na palestra a gente falou sobre criatividade e métodos de ideação. O foco é entender qual é o funcionamento cerebral da criatividade e aprender 7 métodos diferentes para a gente nunca mais ficar sem ideias e depender exclusivamente da inspiração.”, explica Vinícius Gambeta sobre a sua proposta para o público do evento.

O Midiática: realidade que a gente vive reforça o compromisso da TV Paranaíba RECORD em impulsionar a comunicação regional e proporcionar momentos de aprendizado, troca de experiências e conexão entre profissionais, estudantes e empresas do setor.