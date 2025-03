TV Paranaíba RECORD realiza programa especial de Dia das Mulheres em parceria com patrocinador Edição temática do Você com Mônica Cunha transformou o cenário com flores e promoveu uma ativação ao vivo em Uberlândia TV Paranaíba|Do R7 12/03/2025 - 09h23 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Paranaíba

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a TV Paranaíba | RECORD realizou uma edição especial do programa Você com Mônica Cunha no dia 7 de março. A atração, voltada majoritariamente ao público feminino, contou com uma parceria inédita com um patrocinador, referência nacional no mercado de flores e plantas ornamentais.

A ação transformou o cenário do programa, criando um ambiente especial repleto de flores e plantas fornecidas pela cooperativa.

“Esse foi um projeto completo, pensado inteiramente para esse cliente, que envolveu muitas mãos, ideias e cooperação. A equipe merchandising conseguiu expandir suas habilidades e está muito feliz com o resultado final.”, explica a analista comercial, Lorena Sousa, responsável pelo merchandising realizado.

O Você com Mônica Cunha é comandado pela jornalista e apresentadora Mônica Cunha, um dos grandes nomes da televisão local, que traz conteúdos voltados para saúde, bem-estar e estilo de vida.

‌



“O projeto de conteúdo reuniu beleza e sofisticação para deixar as comemorações do Dia Internacional da Mulher ainda mais agradáveis em nossa programação. Embalamos a marca do cliente em um contexto visual e informacional extremamente adequado para datas importantes como esta”, afirmou o diretor do Departamento de Conteúdo, Danilo Caixeta.

Divulgação TV Paranaíba

Além da ação no estúdio, a emissora também promoveu uma ativação ao vivo nas ruas de Uberlândia. Durante a transmissão, uma repórter surpreendeu mulheres da cidade com flores do patrocinador, tornando a data ainda mais especial.

‌



“Foi gratificante ver um cenário transformado pelas flores e, principalmente, levar essa experiência para as ruas, presenteando mulheres e tornando essa homenagem ainda mais marcante.”, reforça a executiva de vendas, Talita Luzio, que realizou a parceria comercial entre o cliente e a TV Paranaíba | RECORD

Divulgação TV Paranaíba

A iniciativa reforça o compromisso da TV Paranaíba | RECORD em produzir conteúdos relevantes e alinhados ao seu público, que no caso do Você com Mônica Cunha, é 78% feminino. A ação também destaca a capacidade da emissora de criar projetos personalizados para marcas parceiras, promovendo experiências que vão além da tela.

‌



“É incrível desenvolver projetos personalizados para as marcas, gerando engajamento e aumentando o awareness. Esse tipo de abordagem impulsiona novos negócios e fortalece conexões por meio de interações multiplataforma.”, completou a coordenadora do Núcleo de Comunicação e Produto, Verônica Ribeiro.

Com essa edição especial, a TV Paranaíba | RECORD reafirma sua conexão com o público feminino e segue inovando ao oferecer experiências marcantes dentro da programação.