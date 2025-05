TV Paranaíba RECORD realiza Webinar “Esquenta Midiática” Tendências, estratégias e cases reais do universo digital foram alguns dos assuntos abordados TV Paranaíba|Do R7 12/05/2025 - 12h18 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h18 ) twitter

Nesta última semana, aconteceu o Esquenta Midiática, um webinar gratuito realizado pela TV Paranaíba RECORD. Este foi um momento voltado para quem tem como foco entender quais estratégias funcionam dentro do universo digital.

Em formato de videocast, o bate-papo foi um momento leve, direto e com insights sobre tendências, estratégias e cases reais do universo digital. E, para falar desses temas, foram convidados grandes nomes do mercado de mídia: o Coordenador de Marketing do Grupo Paranaíba, José Luís Rezende De Villa; o Superintendente do Grupo Paranaíba, Rogério Silva; e o Diretor de Operações do Zedia, João Vitor de Castro.

Além deles, fizeram a mediação da conversa a apresentadora, Dona Edna Claúdia e o locutor da Paranaíba FM, Charles Junior, também conhecido como o menino da rádio.

José Luís Rezende explica que o webinar foi uma oportunidade valiosa para apresentar as soluções digitais do Grupo Paranaíba e manter o diálogo com o mercado publicitário. “Foi um verdadeiro esquenta para o evento que realizaremos no dia 17 de junho, em comemoração ao Dia do Mídia — um encontro pensado especialmente para celebrar, inspirar e fortalecer nossa conexão com os profissionais da publicidade”, afirma.

O Superintendente do Grupo Paranaíba conta como foi a experiência de participar do webinar e a sua visão sobre como a instituição se posicionou diante das transformações digitais:

“Espetacular a oportunidade de falar dos avanços de nossa empresa nos negócios midiáticos. Como fomos ágeis na transformação digital sem perder nossa essência! Fico feliz por ainda contribuir com o conhecimento acumulado ao longo de tantas décadas de trabalho analógico e poder aprender com as novas gerações o que ainda teremos capacidade de fazer de bom pela comunicação”, compartilha.

O Webinar completo está disponível!

O que é o Midiática?

O Midiática é um evento gratuito desenvolvido pelo Grupo Paranaíba para celebrar e valorizar os profissionais de mídia. Ou seja, é voltado para todos que vivem a comunicação, o jornalismo, o marketing e a inovação na prática e no dia a dia.

A primeira edição aconteceu em 2022 e começou como um festival para comemorar o Dia do Mídia. Entretanto, neste ano, o Grupo Paranaíba decidiu trazer, para a segunda edição, uma experiência imersiva que contará com palestras de especialistas que são grandes nomes do mercado.

O evento presencial irá acontecer no dia 17 de junho, no Gaudium Hall, e será uma grande oportunidade para estar por dentro das maiores novidades do mercado de mídia. Além disso, será proporcionado um momento de interação e networking entre os convidados. As inscrições estarão abertas em breve para estudantes, agências e profissionais da área de Uberlândia e região.