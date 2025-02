TV Paranaíba | RECORD reforça vice-liderança em todas as faixas horárias em Uberlândia Janeiro marca início da campanha “Sabia que você se vê na nossa tevê?” com os resultados da pesquisa Kantar Ibope TV Paranaíba|Do R7 29/01/2025 - 17h22 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h23 ) twitter

Divulgação TV Paranaíba

Com uma programação que acompanha os telespectadores do bom dia ao boa noite, a TV Paranaíba RECORD reafirma sua relevância em Uberlândia. De acordo com os dados, os domicílios da cidade consomem, em média, 3h29 de nossa programação diariamente, atingindo mais de 633 mil telespectadores diferentes durante o período analisado. Além disso, 35% dos lares assistiram a pelo menos 1 minuto da programação da emissora.

Divulgação TV Paranaíba

Oferecendo a maior programação regional da região, a TV Paranaíba RECORD entrega jornalismo de qualidade, entretenimento e credibilidade, o que se reflete em números expressivos de crescimento. Destaques como o Agro Paranaíba, que registrou um crescimento de 335% na audiência domiciliar, e o Política Cruzada, com um aumento de 198%, reforçando o compromisso da emissora com conteúdos que conectam e engajam o público.

Divulgação TV Paranaíba

O desempenho da TV Paranaíba RECORD é ainda mais evidente no crescimento geral de 33% na participação de mercado entre as principais emissoras. Programas como o Cidade Alerta Minas e Jornal Paranaíba cresceram 11% em participação na faixa horária, enquanto o Balanço Geral MG Edição de Sábado, Shop Car e A Hora da Venenosa avançaram 20% no mesmo período.

Divulgação TV Paranaíba

A emissora se destaca por sua diversidade e capacidade de alcançar um público amplo e variado. Apenas em novembro, o Balanço Geral MG conquistou mais de 256 mil telespectadores diferentes, o Fala Povo superou 102 mil, e o Você com Mônica Cunha ultrapassou 111 mil.

Divulgação TV Paranaíba

TV Paranaíba RECORD, do bom dia ao boa noite entregando o melhor da gente sempre.