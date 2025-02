Campanha da Solidariedade: NDTV | RECORD lança projeto no mercado Iniciativa busca unir solidariedade, visibilidade de marca e conexão com o público. NDTV Santa Catarina|Do R7 19/02/2025 - 17h14 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação NDTV A maior campanha de arrecadação de roupas de Santa Catarina está chegando.

De Abril a Julho, milhares de pessoas receberão uma chance de recomeçar e viver novas histórias. Mais do que doações, o projeto visa restaurar a dignidade de quem mais precisa enquanto impacta positivamente todo o estado e valoriza os parceiros.

Sob o tema “Sua roupa tem história, seu gesto tem amor”, o objetivo desse ano é arrecadar roupas e acessórios como cobertores, luvas e toucas aos catarinenses que mais precisam de ajuda com a chegada do inverno. Tudo isso enquanto as marcas engajadas na campanha ganham mais visibilidade, conexão com o público e protagonismo social.

Há 29 anos, a Campanha do Agasalho, promovida pela NDTV | RECORD, aquece corações gerando conexão e transformando vidas. No ano passado, por exemplo, mais de 44 mil famílias foram beneficiadas, um número que representa o dobro do que iniciativas semelhantes conseguem atingir.

Com uma divulgação 360, os resultados são ainda maiores, engajando diversos tipos de público, desde telespectadores do Balanço Geral e do SC no Ar, leitores do Jornal ND e do Portal ND Mais, os ouvintes da Rádio e também usuários de redes sociais.

‌



As caixas personalizadas marcam presença nos pontos de coleta em todo o estado. Destaca-se ainda o cuidado e acolhimento ao disponibilizar sacolas customizadas para transporte das doações, aproximando toda a experiência e fortalecendo o compromisso da campanha.

A expectativa é de mais de 920 milhões de visualizações na mídia com o apoio do time de profissionais estaduais e nacionais, que promovem visibilidade e credibilidade a ação.

Neste inverno, empresas poderão fazer a diferença na vida de muitas famílias, ajudando milhares de pessoas a escreverem um novo capítulo e protagonizando uma iniciativa ESG com os consumidores.