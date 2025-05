Campanha do Agasalho 2025: Sua roupa tem história, seu gesto tem amor Há 29 anos, a NDTV RECORD une os catarinenses em uma corrente de solidariedade. NDTV Santa Catarina|Do R7 27/05/2025 - 16h21 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h21 ) twitter

Sabe aquela roupa no seu armário, cheia de memórias especiais e que você não usa mais? Com a Campanha do Agasalho, ela pode aquecer outra vida e criar novos momentos importantes.

Com o tema “Sua roupa tem história, seu gesto tem amor”, a NDTV RECORD realiza há 29 anos a Campanha do Agasalho, a maior ação de arrecadação de roupas de Santa Catarina.

A iniciativa ocorre de maio a julho e visa coletar roupas, calçados e acessórios para o frio, a fim de beneficiar catarinenses em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

Em 2024, a campanha arrecadou mais de 1 milhão de peças, auxiliando mais de 44 mil famílias. Silvio Ricardo dos Santos, coordenador de eventos estadual do Grupo ND, explica que os locais que recebem as doações realizam a triagem das peças: “Doe roupas e calçados em bom estado e prontos para uso. Elas serão entregues durante a campanha para aquecer o coração e o corpo de quem mais precisa.”

A força da Campanha do Agasalho 2025 também está no apoio de empresas parceiras, que se unem à NDTV RECORD para ampliar os resultados.

As marcas disponibilizam suas estruturas como pontos de coleta para, ao longo da campanha, incentivar as doações. Esse engajamento fortalece as ações e reforça o compromisso das empresas com a comunidade catarinense.

Como fazer parte dessa corrente do bem:

Ao apoiar a Campanha do Agasalho, você ajuda a sociedade e impacta positivamente a vida de muitas pessoas necessitadas. Além disso, a campanha evita que milhares de roupas boas acabem no lixo, permitindo que elas ganhem uma nova chance de criar histórias e aquecer pessoas.

Para doar, basta se dirigir até um dos mais de 250 postos de coleta espalhados pelo estado e fazer a sua doação nas caixas personalizadas da campanha.