Carnaval 2025: novidades na cobertura exclusiva da NDTV | RECORD Com 150 profissionais envolvidos, alta tecnologia e diversas novidades, a cobertura da NDTV | RECORD no Carnaval 2025 promete ainda mais conexão com o público NDTV Santa Catarina|Do R7 22/01/2025 - 09h59 (Atualizado em 22/01/2025 - 09h59 )

Os dois dias de desfiles na Passarela Nego Quirido, já têm data marcada: 28 de fevereiro e 1º de março, mas o espetáculo começa muito antes na tela da NDTV | RECORD. Os telespectadores já podem acompanhar os clipes oficiais de sambas-enredo das 10 escolas participantes da competição.

Reunindo tradição e inovação, a divulgação ocorre na grade de programação regular da emissora e também através do Portal ND Mais.

Divulgação NDTV Cobertura mutiplataforma das escolas de samba da Grande Florianópolis será realizada pelo Grupo ND – Foto: Germano Rorato/ND

Além da tela: Carnaval 2025 é multiplataforma

Florianópolis já é um destino consolidado entre os turistas, ganhando ainda mais destaque nos últimos. Conforme levantamento da plataforma Booking.com, que leva em consideração buscas de hospedagens entre janeiro e março de 2025.

Uma celebração tão grande merece cobertura a altura! E claro que, o Grupo ND embarca de vez nessa super celebração com todos os detalhes da folia na TV, portal, jornal impresso e redes sociais.

Cada detalhe do projeto reforça o compromisso com Santa Catarina e com o maior Carnaval do sul do país. Além de proporcionar informação e conteúdo de qualidade, o Grupo valoriza toda a comunidade carnavalesca local, ao criar oportunidades de divulgação e visibilidade.

“A chegada da NDTV | RECORD no Carnaval foi muito importante para trazer visibilidade de novo para o Carnaval de Florianópolis e fazer com que o nosso povo, a nossa gente se veja na tv, se sinta representado quando liga a tv. Todo o apoio que a ND vem dando ao longo dos anos tá sendo primordial para o crescimento do nosso carnaval, novamente.” Destaca o Diretor de Bateria da União da Ilha da Magia, Marcos dos Santos.

Com olhar sensível, toda essa energia e alegria da festa serão distribuídas em 14h de transmissão ao vivo, 18 câmeras e muita tecnologia, se conectando à história da Grande Florianópolis e de seus moradores.

Para que todos os segundos dessa festa sejam valorizados, contamos com o patrocínio das empresas: Brasil Atacadista e Consórcio Fênix Metropolis.

Acompanhe mais informações sobre a festa através da página oficial.