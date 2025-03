Carnaval Florianópolis: NDTV | RECORD leva emoção dos desfiles para a tela da TV Ação foi realizada nos dias 28 de fevereiro e 01 de março, no Complexo Nego Quirido. NDTV Santa Catarina|Do R7 12/03/2025 - 10h58 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h58 ) twitter

Divulgação NDTV Santa Catarina Cobertura multiplataforma do Grupo ND potencializou o Carnaval 2025 – Foto: Divulgação/ND

O público pode acompanhar todos os detalhes de um dos maiores carnavais do sul do Brasil e sentir toda a emoção da folia como se estivesse na passarela. Ao longo de toda festa foram mais de 100 profissionais envolvidos, 12 horas de transmissão on-line, ativações multiplataforma e diversas reportagens exclusivas.

Entre pré, durante e pós desfile, além das matérias especiais, a emissora produziu centenas de conteúdos.

O Portal ND Mais participou ativamente de toda produção, transmitindo com exclusividade o primeiro dia de desfiles e desenvolvendo materiais individualizados para cada escola de samba.

Nas redes sociais do Grupo ND, entre elas os perfis da NDTV e do Portal ND Mais, o Carnaval NDTV | RECORD 2025 teve grande repercussão. Até o momento, as publicações no Instagram feitas em collab entre NDTV Floripa, NDTV Record e conta da escola alcançaram a marca de mais de 850 mil visualizações.

Destaca-se também os vídeos do tipo Reels, que mostraram em tempo real o resumo do desfile de cada escola. Dentre esses conteúdos, o vídeo do Desfile da Coloninha já chega a incrível marca de 189 mil visualizações na manhã desta quarta-feira (05/3).

Além disso, no YouTube os números também foram impressionantes. As transmissões ao vivo nos dois dias de desfile já somam mais de 320 mil visualizações. Ao todo, desfiles e apuração já passam de 394 mil visualizações.

O Grupo ND mobilizou não apenas os profissionais como também toda tecnologia e apoio possível, mostrando o esforço das comunidades das 10 escolas de samba que participaram do Carnaval. Saiba mais na página oficial do evento.