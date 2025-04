De cara nova: NDTV RECORD renova estúdios de diversos programas diários Emissora moderniza instalações com alta tecnologia e cenários renovados NDTV Santa Catarina|Do R7 02/04/2025 - 14h33 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h33 ) twitter

Divulgação NDTV Nova configuração do estúdio, agora sem bancada e ainda mais dinâmico.

Em toda Santa Catarina,os estúdios da NDTV - RECORD estão mudando. Durante o mês de março, os estúdios do Ver Mais Oeste, Balanço Geral Oeste, Ver Mais Joinville e o SC no Ar foram repaginados, incorporando tecnologia de ponta e um design moderno e inovador.

Enquanto a mudança acontecia, os programas eram transmitidos das redações integradas. Como resultado, os espaços estão renovados, tecnológicos e interativos, com foco na valorização da relação entre apresentador, repórter e público.

Marcelo Campanholo, Diretor Operacional e de Programação, reforça que “A mudança dos estúdios valoriza a interatividade e a modernidade. É uma repaginada para apresentar as informações de Santa Catarina, do Brasil e do mundo.”

Vale ressaltar que, apesar da mudança visual, a proposta editorial continua a mesma: jornalismo regional, com a cara do público.

Para Fabiana Possato, diretora regional Oeste do Grupo ND “Nosso compromisso é levar informação com qualidade, inovação e credibilidade, sempre acompanhando as tendências do jornalismo e da televisão. Esse é um marco importante para nós e principalmente para quem nos acompanha todos os dias”

Conheça as novidades do programa

Ver Mais Oeste

Apresentado por Eduarda Wenzel, o Ver Mais Oeste traz conteúdo de qualidade e entretenimento, com foco na cidade e seus moradores. O novo estúdio destaca ainda mais a proximidade do programa com o público, valorizando a interação entre a NDTV e os telespectadores da região.

Balanço Geral Oeste

A companhia ideal de todo almoço, o Balanço Geral Oeste tem um modo único de se relacionar com a comunidade, com um olhar voltado à prestação de serviço e a conexão total com o público. O apresentador Eduardo Prado é o responsável por comandar o programa de segunda a sábado a partir das 11h50.

O novo estúdio equipado com duas telas (uma horizontal e outra vertical) promete intensificar a interação e dinamismo nas transmissões ao vivo e reportagens.

Ver Mais Joinville

Apresentado por Keltryn Wendland que tem a cara da cidade, o programa é versátil, divertido e relevante. O novo estúdio valoriza ainda mais as características que fazem o programa único, estreitando a conexão com o público joinvilense e trazendo as informações mais relevantes sobre moda, cultura, saúde, educação, beleza, gastronomia e muito mais.

SC no ar

O telejornal matinal SC no Ar oferece aos telespectadores as primeiras notícias do dia, incluindo destaques da madrugada e os fatos mais importantes de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Com uma nova configuração de estúdio, sem bancada e com duas telas interativas, o programa promete se tornar ainda mais dinâmico, informativo e participativo.

Para acompanhar toda a programação da NDTV, a qualquer hora e em qualquer lugar, basta acessar a plataforma ND Play.