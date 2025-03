Destino Verão chega ao fim com arena de sucesso na praia da Joaquina Projeto especial da NDTV | RECORD chegou à sua última edição neste fim de semana. A ativação passou por quatro praias do litoral catarinense impactando mais de 5000 pessoas. NDTV Santa Catarina|Do R7 19/03/2025 - 14h53 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h53 ) twitter

NDTV Florianópolis Luis Gustavo Debiasi

No último fim de semana (15 e 16), mais de 1000 pessoas participaram da última Arena do Destino Verão 25. O evento faz parte do calendário de ações do Programa Destino Verão e buscou promover diversão e bem-estar aos veranistas do litoral catarinense.

Ao todo foram quatro arenas em: Florianópolis (Beira Mar Norte e Joaquina), São José e Balneário Camboriú. A experiência completa contou com diversas atividades como o refúgio de cuidados, Futebolha, piscina com 12 mil bolinhas, música ao vivo, espaço instagramavel, áreas de descanso e ampla variedade de aulas.

NDTV Florianópolis Luis Gustavo Debiasi

Para Janine Farezin, gerente de marketing do Grupo ND, “o Destino Verão, além de conteúdo interessante, proporciona ao público experiências que conectam. Conseguir construir isso em um projeto que já faz parte da nossa programação há anos e fazer isso envolvendo tanta gente, nos deixa muito felizes”.

Chegando a sua XX edição, o Destino Verão contou com atividades além das arenas, como 12 programas especiais com reportagens por todo o estado e ações de conteúdo inéditas nas redes sociais. Além de envolvimento editorial de todos os veículos da NDTV - RECORD.

O Destino Verão contou com patrocínio do Grupo Oceanic, O Boticário, Claro, Ábaco Urbanizadora, Unimed e CFL.

Destino Inverno promete destacar o melhor da estação

Milhares de visitantes buscam Santa Catarina também no inverno. Em 2024, o estado registrou um aumento de 60% no número de turistas internacionais durante o período. Para este ano, as expectativas são ainda maiores e o Destino Inverno busca destacar tudo isso.