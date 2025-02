Drica Fermiano é a nova Gerente de Jornalismo Estadual da NDTV | RECORD Jornalista e líder experiente, Drica assume o desafio com o objetivo de potencializar o excelente trabalho já desenvolvido na emissora NDTV Santa Catarina|Do R7 05/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h08 ) twitter

Divulgação NDTV Drica Fermiano apoiará as lideranças regionais de Jornalismo em todo o estado.

Com 30 anos de história no Grupo ND, Drica assume a missão de fortalecer o jornalismo na Capital em um projeto de inovação e dar mais suporte às outras cinco emissoras no estado. A criação dessa nova gerência faz parte do planejamento estratégico do maior grupo de comunicação de Santa Catarina.

Para o Diretor de Conteúdo, Luís Meneghim, a Drica é a pessoa certa para o lugar certo. Ele ressalta que sua experiência, profissionalismo, engajamento e qualidade em gestão são pontos fortes do perfil da jornalista.

A visão de crescimento, criação de novos produtos e fortalecimento do jornalismo de quem é líder na geração de conteúdo.

“O Grupo ND tem no DNA o jornalismo regional e trabalha pela divulgação das boas iniciativas e o crescimento do estado para todo Brasil, mas buscamos melhorar sempre. Quero somar minha experiência a uma equipe especializada.”, afirma Drica.

Conheça Drica Fermiano

Mais uma vez, o Grupo ND reforça o compromisso de investir em profissionais inovadores, estratégicos e comprometidos com a informação.

A nova gerente estadual possui uma trajetória profissional marcada pela criação da NDTV Joinville, a conquista da liderança de audiência no município e a produção de conteúdo conectado ao telespectador.

Um olhar sensível para unir jornalismo, serviços e resultados é outro destaque marcante de sua gestão. Como no projeto “Festa do trabalhador”, iniciativa da NDTV Joinville e que hoje faz parte do calendário oficial de eventos de Santa Catarina.