Floripa, 352 anos: Projeto, da NDTV | RECORD, tem programação única Lançado no mês do aniversário da Capital, "Floripa, 352 anos" valoriza a cidade através de reportagens especiais e eventos gratuitos com a comunidade. NDTV Santa Catarina|Do R7 19/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 19/03/2025 - 15h12 )

Nas últimas décadas Florianópolis foi a cidade que mais cresceu em números absolutos de habitantes em toda a Região Sul do País. Floripa, carinhosamente chamada pelos moradores e turistas, no cenário nacional é também o 7º município com o maior crescimento de habitantes nos últimos 12 anos.

A capital se destaca ainda como o 2º município brasileiro mais competitivo, de acordo com o ranking CLP (Centro de Liderança Pública), atrás somente de Barueri (SP). Dado que corrobora seu desenvolvimento econômico em diversas áreas como turismo, tecnologia, saúde, construção civil, educação e mais.

O projeto do Grupo ND busca valorizar todo esse potencial por meio de uma série de reportagens inéditas na NDTV - RECORD, um caderno especial no Jornal ND, espaço exclusivo no Portal ND Mais e eventos gratuitos para a comunidade, como trilha guiada no centro histórico e concertos de música clássica em igrejas.

Na NDTV | RECORD, o público contará com uma série de reportagens especiais de imersão na história da cidade resgatando fatos marcantes na trajetória do desenvolvimento de Florianópolis.

● Confira a série de eventos gratuitos

● Semana da sustentabilidade

Durante uma semana, a NDTV vai promover ações de sustentabilidade com objetivo de cuidar da capital e preservá-la para as próximas gerações. As atividades incluem: reparação de área degradada com plantio de 50 mudas e limpeza de marés com parceria de Mané Ferrari. Também uma série de conteúdos digitais.

● Trilha guiada no centro histórico

A NDTV | RECORD vai organizar um passeio gratuito pelo Centro Histórico de Florianópolis com a participação de um guia profissional. Durante o evento, o público poderá parar, admirar e aprender mais sobre os lugares que marcaram a história da cidade.

● Música nas Igrejas

O grupo organizará dois concertos de música clássica em igrejas: o primeiro concerto será em 26 de março, às 20h na Catedral Metropolitana.

● Exposição fotográfica

Uma exposição fotográfica com imagens do arquiteto e fotógrafo Joel Pacheco acontece em março com objetivo de valorizar a arquitetura açoriana e as paisagens de Florianópolis.

Todo o projeto “Floripa, 352 anos” pode ser acompanhado em detalhes em uma seção especial no Portal ND Mais.