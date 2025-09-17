Grupo ND é destaque no Prêmio Sebrae de Jornalismo com cinco premiações em diferentes categorias O Grupo ND foi o grande vencedor da etapa estadual da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, que reconheceu os melhores conteúdos jornalísticos sobre empreendedorismo, inovação e a relevância dos pequenos negócios no Brasil. NDTV Santa Catarina|Do R7 17/09/2025 - 14h20 (Atualizado em 17/09/2025 - 14h20 ) twitter

Divulgação NDTV Santa Catarina

A cerimônia de premiação foi realizada nesta segunda-feira (15), na sede do Sebrae em Florianópolis.

“Com esse prêmio, o Sebrae quer impulsionar o trabalho dos jornalistas e fortalecer as micro e pequenas empresas no estado. Fortalecendo a informação de qualidade, se fortalece também a economia de Santa Catarina”, explica a Gerente de Comunicação Sebrae/SC, Márcia Carvalho.

Ao todo, o Grupo ND conquistou cinco colocações de destaque, reforçando a qualidade e o compromisso de suas equipes editoriais na produção de conteúdos de relevância para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina.

No jornal ND, a repórter Valeska Loureiro garantiu o 1º lugar na categoria Texto, enquanto o repórter fotográfico Germano Rorato conquistou o 2º lugar em Fotojornalismo.

Já no portal ND Mais, a jornalista Beatriz Rohde ficou com o 3º lugar na categoria Texto.

O programa Agro, Saúde e Cooperação da NDTV RECORD, também foi destaque, conquistando dois troféus na categoria Jornalismo em Vídeo com as matérias Cidade Criativa da Gastronomia e Capital da Ostra, que garantiram o 1º e o 2º lugar, respectivamente.

A jornalista Tatiana Corrêa, responsável pela reportagem Cidade Criativa da Gastronomia — vencedora do 1º lugar na categoria Jornalismo em Vídeo — agora representa o Grupo ND na etapa regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo, concorrendo com produções de outros estados do Sul do país.

Para Luís Meneghim, Diretor de Conteúdo da empresa, “esse é o reconhecimento de um trabalho muito sério e responsável que o Grupo ND faz em todas as suas plataformas. Jornalismo é serviço e nós estamos muito felizes com os resultados desses trabalhos”.

Os resultados evidenciam a força do jornalismo produzido pelo Grupo ND e o compromisso de suas equipes em valorizar histórias que impulsionam o empreendedorismo e a inovação em Santa Catarina e no Brasil.