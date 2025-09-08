Grupo ND inaugura sede do Núcleo Digital em Florianópolis Reforçando seu compromisso com a inovação, o Grupo ND inaugura hoje (08) a nova sede voltada ao Núcleo Digital. NDTV Santa Catarina|Do R7 08/09/2025 - 15h49 (Atualizado em 08/09/2025 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação NDTV

Nos últimos anos, o digital cresceu de forma exponencial, assumindo um papel estratégico dentro do ecossistema da empresa. O espaço foi projetado para reunir, em um único ambiente, todas as áreas do núcleo, promovendo criatividade, colaboração e o desenvolvimento de novas ideias e soluções para as gerências que integram os times de Produtos Digitais, Projetos Digitais, Comercial Digital, Conteúdo Digital e Redes Sociais.

“A integração traz ganhos diretos para o time e para os projetos. Com todos no mesmo espaço, as decisões se tornam mais ágeis, os processos fluem com maior eficiência e a troca de conhecimento entre áreas antes separadas se intensifica. Além disso, fortalece o alinhamento cultural da equipe e cria um ambiente mais colaborativo, no qual criatividade e estratégia caminham juntas”, comenta Jean de Oliveira Böck, diretor de Digital e Inovação.

Além dessas frentes, a grande novidade que chega em breve é o SpotLab. Jean explica que o projeto vem sendo estruturado há cerca de dois anos: “Trata-se de um hub de produção de conteúdo nativamente digital, com foco em YouTube e demais plataformas digitais. Ele chega para complementar o portfólio do Grupo ND, oferecendo inovação, formatos modernos e conteúdos pensados desde a origem para o ambiente digital”.

O lançamento oficial acontecerá nas próximas semanas.

‌



O Grupo ND projeta um investimento robusto para o fortalecimento do Núcleo Digital. Nos próximos dois anos, a empresa deve destinar mais de R$ 4,5 milhões à iniciativa, consolidando sua estratégia de expansão no ambiente digital e reforçando o compromisso com a inovação no setor da comunicação.

Divulgação NDTV