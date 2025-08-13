Grupo ND recebe certificação ESG por práticas sustentáveis no consumo de energia O Grupo ND acaba de receber a certificação ESG em reconhecimento às suas práticas sustentáveis e compromisso com a preservação ambiental. NDTV Santa Catarina|Do R7 13/08/2025 - 16h14 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h19 ) twitter

Divulgação NDTV Santa Catarina

A conquista reforça o alinhamento da empresa com ações que reduzem impactos ao meio ambiente e contribuem para um futuro mais responsável.

Desde 1º de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2024, toda a energia elétrica consumida pelo grupo é proveniente de fonte limpa e totalmente renovável, gerada em usinas solares de fontes incentivadas.

Para Felipe Vieira, Gerente de Engenharia e membro do comitê ESG, “O certificado mostra o compromisso da empresa em seguir o caminho sustentável, principalmente naquilo que tende a não agredir o meio ambiente seguindo as normas nacionais de geração de energia fotovoltaica”.

Essa iniciativa garante que o funcionamento das emissoras e demais unidades da empresa seja abastecido de forma ambientalmente responsável, sem emissão de poluentes na geração de energia.

O certificado foi emitido pela Simplifica Energia, seguindo rigorosamente as normas internacionais para geração de energia a partir de fontes renováveis, o que atesta a credibilidade e a conformidade do processo com padrões reconhecidos mundialmente.

Os resultados alcançados até 2024 refletem o impacto positivo dessa escolha, resultando em 414 toneladas de redução nas emissões de carbono e ajudando na preservação equivalente a 2.857 mudas de árvores.

O Grupo ND assume o ESG não como uma simples adequação a tendências de mercado, mas como um reposicionamento estratégico com foco na sustentabilidade do negócio, na responsabilidade social e na governança ética.

A emissora visa construir uma cultura organizacional consciente, humana e responsável, gerando valor de forma perene para a empresa, a sociedade e o planeta.

Com iniciativas como esta, o Grupo reafirma seu papel como agente de transformação e exemplo de como empresas de comunicação podem operar de forma inovadora, sustentável e alinhada aos objetivos globais de preservação do planeta.

