NDTV RECORD celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil com documentário

Divulgação NDTV

A NDTV RECORD exibe a série documental, “Terra & Memória: a herança alemã em Santa Catarina”, uma produção inédita que resgata os caminhos, contribuições e transformações geradas pelos imigrantes alemães ao longo de dois séculos. A obra é apresentada sempre aos sábados, logo após o Balanço Geral.

A exibição integra o projeto Bicentenário da Imigração Alemã, iniciado em julho de 2024, como parte das homenagens ao legado cultural construído em solo catarinense.

Gravado em Santa Catarina e na Alemanha, o documentário alia pesquisa histórica, entrevistas e cenas ficcionais cuidadosamente ambientadas no século XIX. Embora a trajetória de figuras como Hermann Blumenau esteja presente, a narrativa vai muito além: o foco está na experiência coletiva dos imigrantes, nas dificuldades enfrentadas nas primeiras décadas, e nas profundas marcas deixadas na identidade do estado.

A colonização alemã não apenas povoou o território — ela o transformou. Os imigrantes alemães foram protagonistas na criação das primeiras escolas comunitárias, igrejas, sociedades culturais e clubes de canto e tiro, que até hoje simbolizam o espírito associativo herdado da Europa. Na agricultura, introduziram técnicas inovadoras de cultivo, promoveram a policultura e contribuíram para o desenvolvimento da suinocultura, da produção de leite e da fabricação de embutidos — setores que se tornaram ícones da economia catarinense. No comércio e na indústria, fundaram as primeiras cervejarias, têxteis e metalúrgicas, muitas das quais ainda atuam sob os sobrenomes que atravessaram gerações.

‌



Ao longo da produção, a equipe percorreu mais de 4 mil quilômetros na Alemanha, reunindo imagens, documentos e depoimentos de descendentes e pesquisadores que ajudam a conectar passado e presente. “Viajar pela Alemanha em busca de histórias que ressoam ainda hoje na vida de muitos brasileiros foi uma experiência intensa. Cada local visitado nos aproximava de uma memória compartilhada entre dois continentes”, comenta o diretor de Programação da NDTV, Marcelo Campanholo.

Todas as encenações do documentário foram realizadas por atores de Blumenau e faladas integralmente em alemão — uma escolha estética e simbólica que reforça a conexão com as origens dos colonizadores. “Gravar em alemão foi uma das grandes ousadias do projeto. Os atores cresceram ouvindo dialetos trazidos por seus antepassados, línguas que já não são mais faladas nem na própria Alemanha. Esse cuidado reforça a autenticidade da obra”, destaca o diretor da obra, Luan Diego Vosnhak.

‌



No Brasil, as cenas foram gravadas em locais históricos e ambientadas com rigor visual. Figurinos, arquitetura, luz e direção de arte foram pensados para recriar com fidelidade o ambiente do século XIX. “Nosso desafio era emocionar com verdade. Cada cena foi construída para que o público se sentisse dentro da história. A travessia dos navios, por exemplo, exigiu criatividade técnica para representar uma viagem longa e simbólica com poucos recursos, mas muito significado”, conta o diretor de fotografia, Marcelo Feble.

Dolores Tomaselli, historiadora e diretora-executiva da Sociedade Cultural Alemã de Joinville, atua como curadora do documentário Terra & Memória, produzido pela NDTV RECORD.

‌



“Terra & Memória não é apenas uma homenagem, mas uma narrativa audiovisual que resgata com profundidade os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Trabalho há mais de três décadas com memória e, especificamente, com a história da imigração no Sul do país. Vejo nessa produção um instrumento poderoso para levar conhecimento às novas gerações sobre como esse processo moldou Santa Catarina — um Estado com IDH elevado, baixa desigualdade e cidades como Joinville e Blumenau, que hoje se destacam graças à contribuição desses imigrantes. É uma história de esforço coletivo, identidade e permanência que precisa ser contada.”

Outra curadora do projeto, a historiadora e pesquisadora, Sueli Petry foi professora por muitos anos. Pelo conhecimento com que tem trabalhando no arquivo de Blumenau e por sempre se envolver com a documentação relativa à imigração, acredita que esta é uma oportunidade de contribuir para valorizar um momento tão significativo, que é o bicentenário da imigração alemã no Brasil.

“O documentário Terra & Memória representa um compromisso com a história. Ele recupera o sentido da imigração não como um episódio isolado, mas como um projeto estratégico do Império, iniciado com a chegada dos primeiros alemães a São Pedro de Alcântara. A partir daí, esse movimento se expande: migram para áreas como Gaspar e, mais tarde, para o Vale do Itajaí, com o projeto de Hermann Blumenau. Essas comunidades não apenas sobreviveram — elas transformaram o território. Terra & Memória documenta essa trajetória com sensibilidade e rigor, mostrando como a cultura, o trabalho e a organização social dos imigrantes deixaram marcas profundas no desenvolvimento econômico, político e cultural do Estado. Relembrar essa saga é também reconhecer o que somos hoje.

Com tantas histórias de superação, trabalho duro e espírito comunitário, Santa Catarina se desenvolveu. Hoje, é sinônimo de qualidade, inovação e prosperidade. Dos pequenos núcleos coloniais às grandes cidades, o estado se tornou referência nacional em educação, saúde, empreendedorismo e qualidade de vida — e muito disso se deve à herança cultural, ética e econômica dos imigrantes alemães. “Nosso estado é diferenciado por conta dessa imigração, da essência que os alemães trouxeram como uma opção de vida. E para nós do Grupo ND, é uma alegria compartilhar essa jornada que se desenvolveu desde o ano passado. Santa Catarina e o Brasil, carregam na alma um pouco desse povo”, comenta Marcello Corrêa Petrelli, Presidente do Grupo ND.

O documentário é exibido para todo o estado de Santa Catarina em uma série de três episódios até o dia 31 de maio — sempre após o Balanço Geral.