NDTV | RECORD celebra os 275 anos de São José com projeto especial

No dia 19 de março, São José comemora 275 anos de história. Como parte das celebrações, a NDTV | RECORD desenvolve um grande projeto de mídia, conteúdo e eventos.

A cidade de São José é considerada o quarto município mais populoso de Santa Catarina e nos últimos 12 anos, registrou um aumento de 28,83% em habitantes, segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com uma economia diversificada e baseada em serviços, comércio e indústria, São José é considerada a Quinta Economia do Estado e se destaca em seu constante crescimento.

O projeto da NDTV | RECORD busca investigar esse presente enquanto instiga um olhar para o futuro, projetando como a cidade será em 2050, quando São José completa 300 anos.

Por três meses, o público contará com série de reportagens inéditas, caderno especial no Jornal ND, espaço exclusivo no Portal ND Mais, conteúdos na Rádio e eventos para a comunidade, como o passeio ciclístico e concertos de música clássica em igrejas.

No dia 17 de março, a NDTV e o Jornal ND iniciaram a veiculação de uma campanha de celebração. O Balanço Geral vai mostrar uma série de reportagens especiais a partir da visão das crianças da rede escolar, destacando o que elas almejam para o futuro. O repórter foi em busca de respostas com autoridades, urbanistas e lideranças da cidade.

Durante o aniversário do município, no dia 19 de março, o Balanço Geral terá uma participação especial ao vivo diretamente do centro histórico de São José.

● Oportunidade para aprender sobre gestão inovadora

No dia 26 de março, a NDTV | RECORD oferece aos empresários uma palestra com o professor Carlos Alberto Júlio sobre o tema “Primeiro você muda, depois muda o negócio.” O evento será num almoço de ideias na sede da AEMFLO/CDL-SJ (Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis) e CDL-SJ (Câmara de Dirigentes Lojistas de São José).

Carlos Júlio é um renomado palestrante internacional, professor, escritor de negócios, conselheiro profissional independente e empresário. Como escritor, é autor de diversos livros de negócios, incluindo o best seller “O segredo da mudança de cultura: como construir histórias autênticas que transformam sua organização “.

O Almoço de Ideias é uma realização conjunta da NDTV | RECORD com AEMFLO/CDL-SJ.