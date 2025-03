NDTV RECORD conquista prêmios importantes no jornalismo catarinense Produções reconhecidas no 4º Prêmio ACI OCESC de Jornalismo destacam excelência em vídeo, texto, cooperativismo e universitário NDTV Santa Catarina|Do R7 27/03/2025 - 12h16 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h16 ) twitter

Divulgação NDTV Equipe do Grupo ND recebe prêmio ACI OCESC.

A cerimônia de entrega do quarto Prêmio ACI OCESC, um dos maiores reconhecimentos do jornalismo catarinense, aconteceu nesta segunda-feira (24) e destacou a qualidade do trabalho desenvolvido na NDTV RECORD. O Grupo ND teve cinco reportagens finalistas na premiação, que visa reconhecer o trabalho jornalístico de excelência em diversas áreas.

Mais de 200 trabalhos foram inscritos e 21 disputaram o prêmio máximo em sete categorias. O Grupo contou com profissionais finalistas em quatro categorias e ganhou cinco prêmios.

Na categoria especial Cooperativismo, a NDTV RECORD ganhou o primeiro lugar com “Agro, Saúde e Cooperação - cooperativismo de Consumo” e também o segundo lugar com a reportagem “Agro, Saúde e Cooperação - Safra de arroz 2024″ .

Na categoria texto, o Portal ND Mais garantiu o segundo lugar com “De Balneário Camboriú a Biguaçu: internações à força limpam as ruas “a sombra dos arranhas céus”.

‌



Já na categoria Vídeo, jornalistas da emissora garantiram o terceiro lugar, com a reportagem “Agro, Saúde e Cooperação - Empreendedorismo Rural.

Também William Canan da Costa, o estagiário da NDTV RECORD, conquistou o terceiro lugar na categoria universitário com “Entre vidas: Um programa de TV sobre as ruas”.

‌



O Prêmio ACI OCESC reconhece as melhores produções da imprensa catarinense que foram publicados ou, no caso da categoria universitária, produzidos na universidade, dentro do período de 1º de novembro de 2023 a 31 de outubro de 2024.

Para Drica Fermiano, Gerente de Jornalismo Estadual, a premiação “Demonstra um resultado feito de apuração, de acompanhamento lá na base pra mostrar pra comunidade como o cooperativismo age na vida das pessoas. É um dia muito especial para o Grupo ND e nós dedicamos esse prêmio para todos os colaboradores e a comunidade que acompanha e acredita o jornalismo do Grupo ND”.

‌



Conheça os vencedores da premiação

VÍDEO

● 3º “Agro, Saúde e Cooperação - Empreendedorismo Rural” |NDTV Florianópolis| Equipe: Edy Serpa, Tatiana Corrêa,Rodrigo Nenê, Vitor Miranda, Marinês Barboza

TEXTO

● 2º “De Balneário Camboriú a Biguaçu: internações à força limpam as ruas ‘à sombra dos arranha-céus” |ND Mais| Equipe: Gabriela Ferrarez Figueiredo, Lucas Fantinatti de Lima, Leonardo Munhoz e Gil Jesus

COOPERATIVISMO

● 1º “Agro Saúde e Cooperação - Cooperativismo de Consumo” |NDTV Florianópolis| Equipe: Thais Lentz, Vitor Miranda, Rodrigo Nenê Pereira e Edy Wilson Serpa

● 2º “Agro Saúde e Cooperação - Safra de Arroz 2024″ |NDTV Florianópolis| Equipe: Edy Serpa, Rodrigo Nenê, Marcelo Feble, Luan Vosnhak e Thais Lentz

UNIVERSITÁRIO

● 3° “Entre Vias: Um programa de TV sobre ruas” |UFSC| Autor: William Canan da Costa