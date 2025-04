NDTV RECORD lança segunda fase do projeto “150 anos da Imigração Italiana no Brasil” A iniciativa reconstrói os passos e o legado cultural, histórico e econômico dos imigrantes italianos em Santa Catarina NDTV Santa Catarina|Do R7 16/04/2025 - 14h52 (Atualizado em 16/04/2025 - 14h54 ) twitter

Divulgação NDTV Projeto propõe intercâmbios culturais entre cidades italianas e catarinenses.

Nesta quarta-feira (16), estreia a segunda etapa do projeto multiplataforma que celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A proposta inclui uma série de reportagens especiais exibidas no Balanço Geral SC, estreitando ainda mais os laços entre a Itália e Santa Catarina.

As reportagens têm como objetivo destacar a importância histórica, cultural e econômica da imigração italiana, com um foco especial no desenvolvimento de Santa Catarina. Durante o ano passado, o público acompanhou a primeira fase do projeto, composta por 16 episódios documentais.

Na segunda fase, além de resgatar as conexões entre passado e presente, a superprodução da NDTV RECORD dará destaque as regiões de Santa Catarina que também foram colonizadas por italianos. As histórias dos descendentes ganham destaque, principalmente daqueles que que, inspirados pelos imigrantes, se dedicaram a desenvolver negócios, fortalecer a economia, modernizar as cidades, criar novas tecnologias e transformar Santa Catarina em um dos estados mais prósperos do Brasil.

Paulo Muller, responsável pela reportagem e Gerente de Jornalismo de Joinville, explica “A produção valoriza aquelas pessoas que tiveram um papel fundamental para a construção de Santa Catarina. Além disso, este projeto proporciona ao telespectador conhecer essa história a partir das vozes dos descendentes que continuam construindo novos capítulos de desenvolvimento econômico e social do estado com o DNA de quem começou essa trajetória. São gerações aqui em SC e na Itália que se reencontram para compartilhar 150 anos de imigração.”

‌



Superprodução conta com equipe no Brasil e na Itália

O projeto envolveu mais de dez profissionais, entre jornalistas, produtores e editores, que viajaram para a Itália e para várias regiões do Brasil.

‌



Divulgação NDTV

As reportagens dessa superprodução são assinadas pelo jornalista Paulo Mueller. A produção executiva é de Ana Beatriz Azevedo. A produção na Itália contou com a participação de Marta Silva e imagens da Elephant Office Itália. As imagens no Brasil são de Cristian Sagaz. A edição e pós-produção do vídeo é da Morocha.Pos. A curadoria do projeto é de Andrey José Taffner Fraga e Rosemary Glatz.

Muller reforça “Nossa equipe teve a felicidade de viver essa história de perto durante 21 dias na Itália percorrendo 18 cidades e nos mais de 15 municípios de Santa Catarina por onde já passamos. A emoção que sentimos durante as gravações com certeza tocará quem acompanhar as reportagens na tela da NDTV RECORD.”

‌



Impacto cultural de “A Grande Imigração Italiana”

Essa é mais uma superprodução internacional do Grupo ND e um marco importante na história da televisão catarinense. Nos últimos anos, produções documentais revisitaram e contaram histórias, como as relações entre Açores, em Portugal, e Florianópolis, o bicentenário da heroína lagunense Anita Garibaldi e, mais recentemente, o bicentenário da imigragação alemã no Brasil.

Além das exibições na TV e nas plataformas digitais do grupo, o projeto inclui a distribuição de 20 mil gibis e 20 mil livretos para escolas públicas de Santa Catarina. A emissora também promoverá eventos e atividades em parceria com entidades italianas locais, celebrando a herança cultural e as conquistas dos imigrantes

“É importante localizar não só as questões culturais, gastronômicas e arquitetônicas, mas também as partes econômicas e industriais. As empresas participando desse projeto são italianas, de famílias italianas, com a essência de terem construído, nestes 150 anos, projetos empresariais que empregam milhares de pessoas e produtos reconhecidos nacional e internacionalmente”, destaca o presidente do Grupo ND, Marcello Corrêa Petrelli.