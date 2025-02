NDTV | RECORD leva arenas do Destino Verão ao litoral catarinense De fevereiro a março, o projeto marca presença em Santa Catarina com experiência única e gratuita para todos os veranistas. NDTV Santa Catarina|Do R7 19/02/2025 - 17h18 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação NDTV Arenas de Verão prometem interatividade e experiência única.

A ativação estreou na Beira-Mar Norte de Florianópolis, nos dias 08 e 09 de fevereiro com recorde de audiência. Entre 19 e 22 do mesmo mês, o evento acontece na Praça Almirante Tamandaré de Balneário Camboriú, retornando à ilha da magia, nos dias 08 e 09 de março em Jurerê Internacional.

Com ações voltadas para diversão, bem-estar e relaxamento, as arenas contam com quick massagem, big vôlei, futebolha, piscina com 12 mil bolinhas, brindes, espaço de descanso e painel instagramável.

Aulas de yoga, funcional e dança também são destaques da programação.

Ideal para locais e turistas que querem experimentar toda energia do verão vivendo momentos inesquecíveis, repletos de interatividade e alegria.

‌



A expectativa é de mais de 9 mil visitantes nos três endereços, além da gravação de programas ao vivo através da NDTV | RECORD, realizadora de todo projeto.

O Destino Verão conta com patrocínio do Grupo Oceanic, O Boticário, Claro, Ábaco Urbanizadora, Unimed e CFL. Para saber mais, acompanhe o Balanço Geral toda sexta-feira ou o NDPLAY quando e onde quiser.

‌



Informações:

● Arena 02 - Balneário Camboriú

‌



Data : De 19 a 22 de fevereiro

Horário: 9h às 17h (com intervalo das 12h às 14h)

Local: Balneário Camboriú – local exato ainda não confirmado

● Arena 03 - Jurerê Internacional

Data : 08 e 09 de março

Horário: 9h às 17h (com intervalo das 12h às 14h)

Local: Jurerê Internacional, ao lado do 300 Cosmo Beach Club Em caso de chuva, o evento será remarcado.