NDTV | RECORD potencializa Carnaval de Florianópolis com grande cobertura Realidade aumentada, computação gráfica e muita interação com o público são destaques da programação exclusiva da emissora NDTV Santa Catarina|Do R7 31/01/2025 - 16h57 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação NDTV Cobertura multiplataforma reforça compromisso da emissora com conteúdo 100% catarinense.

A energia do Carnaval de Florianópolis ganha força total na tela da NDTV - RECORD. Com estrutura moderna e inovadora, ao todo serão 18 câmeras posicionadas estrategicamente em 3 setores da Passarela Nego Quirido. Computação gráfica e realidade aumentada também são diferenciais na transmissão.

A emoção e a alegria da festa tomam conta de tudo com entrevistas inéditas, cobertura com drone, interações multiplataforma através das redes sociais e também das atualizações minuto a minuto no Portal ND Mais.

Desde a concentração até a dispersão, todas as etapas serão narradas, comentadas e documentadas por uma equipe especializada. O objetivo é que mesmo em casa, os telespectadores sintam intensamente toda a vibração da passarela.

Marcelo Campanholo, diretor operacional da NDTV | RECORD, anunciou que esse ano o diferencial da cobertura está na emoção, cada detalhe da transmissão será maior e melhor para que a experiência em casa seja a mais verdadeira possível.

‌



O desfile oficial ocorre nos dias 28 de fevereiro (sexta-feira) e 1º de março (sábado). A apuração está marcada para 03 de março (domingo) com a celebração das campeãs no dia seguinte. Os ingressos já estão disponíveis.

Ação multiplataforma já começou

‌



Desde já o público que deseja entrar no clima da folia pode acompanhar os clipes, ensaios e séries de reportagens especiais na página oficial.

Cada detalhe do projeto reforça o compromisso com Santa Catarina e com o maior Carnaval do sul do país. Além de proporcionar informação e conteúdo de qualidade, o Grupo ND valoriza toda a comunidade carnavalesca local, ao criar oportunidades de divulgação e visibilidade.

‌



“A chegada da NDTV no Carnaval foi muito importante para trazer visibilidade de novo para o Carnaval de Florianópolis e fazer com que o nosso povo, a nossa gente se veja na tv, se sinta representado quando liga a tv. Todo o apoio que a ND vem dando ao longo dos anos tá sendo primordial para o crescimento do nosso carnaval, novamente.” Destaca o Diretor de Bateria da União da Ilha da Magia, Marcos dos Santos

Para que todos os segundos dessa festa sejam valorizados, contamos com o patrocínio das empresas: Consórcio Fênix e Metropolis, Brasil Atacadista e Unisul.