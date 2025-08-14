Sabrina Aguiar vence Prêmio Manchester 2025 em TV e Rádio em Joinville Apresentadora do Grupo ND levou os troféus de Apresentadora de TV e Rádio do Ano. Vitória combinou 70% de votos do júri técnico e 30% da audiência. NDTV Santa Catarina|Do R7 14/08/2025 - 16h54 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h54 ) twitter

Divulgação NDTV Santa Catarina

Na noite desta quarta-feira (13), a jornalista Sabrina Aguiar, apresentadora de Joinville do Grupo ND, subiu ao palco da Casa do Capitão para receber dois prêmios na mais recente edição do Prêmio Manchester de Comunicação. O reconhecimento reforça a relevância e o talento da profissional no cenário jornalístico catarinense.

O evento, que celebrou as melhores produções e profissionais das regiões metropolitanas de Joinville, Jaraguá do Sul e Planalto Norte, registrou um total de 180 inscrições em 2025.

A jornalista foi duplamente premiada, levando os prêmios de Apresentadora de TV do Ano e Apresentadora de Rádio do Ano. As duas vitórias refletem a excelência e a conexão de Sabrina com o público e com a crítica: as categorias foram definidas por 70% do voto do júri técnico e 30% do voto popular.. Na TV, ela representou a NDTV RECORD Joinville, no rádio, foi reconhecida pelo trabalho na NDFM.

Para Sabrina “Cada troféu é como um carimbo de que o nosso trabalho tem confiança, tem credibilidade com a cara do Norte catarinense. Mais ainda, por mostrar que com força de vontade e humildade é possível chegar a conquistas incríveis.”

O Prêmio Manchester é uma realização do Núcleo de Comunicação e Marketing da ACIJ, criado para fortalecer o mercado de comunicação, marketing e publicidade da região. A avaliação foi conduzida por representantes da APP BRASIL – Associação dos Profissionais de Propaganda e por Grupos de Pesquisa da INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.

A vitória de Sabrina Aguiar reforça o compromisso do Grupo ND em levar informação de qualidade, credibilidade e relevância ao público catarinense, valorizando o talento e a dedicação de seus profissionais.