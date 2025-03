Trilha guiada: ação da NDTV RECORD valoriza a história de Florianópolis Evento gratuito, que integra a celebração de aniversário da cidade, espera atrair dezenas de pessoas ao centro no próximo sábado (29). NDTV Santa Catarina|Do R7 27/03/2025 - 12h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h05 ) twitter

Divulgação NDTV O Mercado Público será um dos pontos históricos visitados na trilha. Foto: Istock/ Divulgação ND

O centro de Florianópolis é o coração da ilha da magia, repleto de construções históricas, museus e muito mais. Visitar este espaço é uma chance única de contemplar os detalhes perdidos na correria da rotina. Com esse objetivo, a NDTV RECORD promove no sábado (29) uma trilha guiada pela região com o profissional Guia Manezinho.

Durante o tour gratuito, o público poderá parar, admirar e aprender mais sobre os lugares que marcaram a história da cidade. A saída acontece às 16h na Catedral Metropolitana passando por pontos turísticos como a Figueira Centenária, o Mercado Público, a Alfândega, alguns museus e mais.

A atividade faz parte do projeto “Floripa, 352 anos” que pode ser acompanhado em detalhes no Portal ND Mais.

SERVIÇO

‌



O quê? Trilha Guiada com guia profissional

Quando? 29 de março de 2025, às 16h

‌



Onde? Centro Histórico de Florianópolis, saída da Catedral Metropolitana

Evento gratuito e aberto ao público.