41º Festival de Dança Curitiba reúne grupos e bailarinos e reforça o fomento à cultura local Com patrocínio da Ric RECORD, evento promovido pela Prefeitura no Canal da Música teve apresentações gratuitas, etapa competitiva e arrecadação de brinquedos

Divulgação RIC

O Grande Auditório do Canal da Música, no bairro Mercês, recebeu nos dias 14 e 15 de novembro a 41ª edição do Festival de Dança Curitiba. Promovido pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), e com patrocínio da Ric RECORD, o encontro reuniu escolas de dança, academias, grupos e bailarinos profissionais e amadores da capital paranaense em uma programação gratuita e aberta ao público.

Ao longo de dois dias, o festival dividiu o palco entre cinco etapas de mostras não competitivas — abrangendo as categorias Escolar, Infantil, Juvenil, Pessoa Idosa e Adulto — e cinco modalidades competitivas: Ballet Clássico, Jazz, Estilo Livre, Dança Contemporânea e Danças Urbanas, nas categorias solo e grupo/conjunto. A estrutura proporcionou intercâmbio entre diferentes gerações e linguagens artísticas, dando visibilidade tanto a novos talentos quanto a companhias consolidadas da cena local.

‌



Compromisso com a cultura e a comunidade

O apoio da Ric RECORD ao 41º Festival de Dança Curitiba integra a atuação contínua da emissora no incentivo às manifestações artísticas e à formação de plateia no Paraná. Ao patrocinar um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural da cidade, a emissora fortalece a conexão direta com a comunidade, ampliando o alcance de iniciativas que democratizam o acesso à arte e valorizam a produção cultural paranaense.

‌



Além da programação artística, o evento manteve o caráter de engajamento social. O público que compareceu às sessões pôde contribuir voluntariamente com a Campanha de Natal Solidário da Fundação de Ação Social (FAS), por meio da doação de brinquedos novos destinados a crianças atendidas pelo município.