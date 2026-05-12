Maratona Internacional do Paraná: Ric RECORD faz a maior cobertura multiplataforma do evento A MIP se consolida como evento nacional e tem retorno confirmado para 2027

Realizada pela CWB Brasil e Grupo Ric, por meio da JOY Eventos, Maratona reuniu mais de 20 mil atletas. Fotos de Fotos por @framesbr

A primeira edição da Maratona Internacional do Paraná (MIP), realizada nos dias 2 e 3 de maio, e já considerada um evento esportivo de referência nacional, serviu como palco para uma das maiores operações de cobertura multiplataforma executadas pela Ric RECORD. Veículo oficial da MIP, a emissora cobriu o evento antes e durante as provas, construindo uma narrativa integrada que conectou jornalistas, atletas, comunidade e o público, por meio da TV aberta e dos seus canais digitais. A produção de conteúdo começou em 2025 e teve seu ponto alto nos dias do evento, alcançando milhões de pessoas.

“Fizemos uma cobertura multiplataforma que utilizou toda a capilaridade de nossos veículos, para garantir uma experiência imersiva ao público paranaense, à altura da importância que a Maratona tem para a economia e o turismo do estado”, diz Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric que, por meio da empresa Joy Eventos, foi co-realizador da MIP, juntamente com a CWB Brasil.

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A MIP teve 20 mil atletas no percurso.

Números de uma cobertura crossmedia

O esforço de reportagem foi traduzido em números recolhidos durante os dois dias do evento. Além das equipes técnicas de retaguarda e de estúdio, na linha de frente, 14 jornalistas foram mobilizados, sendo que dez deles integraram o pelotão de 20 mil corredores, trazendo uma visão humanizada e de dentro da competição.

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A operação de cobertura em tempo real foi intensa. As equipes de TV da Ric RECORD fizeram 128 entradas ao vivo, entre links diretos e reportagens especiais que cobriram largadas, chegadas e histórias de vida. Os jornalistas também entraram ao vivo na programação nacional da Rede Record.

A cobertura alcançou, de forma orgânica cerca de 5,5 milhões de pessoas nas redes sociais durante os dois dias de prova.

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Para a diretora de Produto, Conteúdo e Convergência do Grupo Ric, Ivete Azzolini, o diferencial foi o foco na narrativa humana. “Tivemos a preocupação de contar boas histórias, destacando desde profissionais de elite até atletas amadores e pessoas com deficiência, reforçando o caráter inclusivo e histórico do evento”, pontua.

Cobertura intensa antes e durante a Maratona Internacional do Paraná.

Muito conteúdo antes da largada

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O sucesso da cobertura foi fruto de um planejamento estratégico de longo prazo, com o trabalho de jornalismo e produção tendo início ainda em 2025. Ao longo de todo o último ano, o Grupo Ric estruturou uma agenda de conteúdos focada em orientar e incentivar os atletas. Também acompanhou passo a passo a construção da ponte entre Guaratuba e Matinhos, inaugurada no dia 1º de maio, que foi elemento central do percurso.

A estratégia contou com o lançamento de séries e produções especiais que prepararam o terreno para o grande dia. A Série Além da Ponte exibida pela Ric RECORD para todo o Paraná, acompanhou, em dez episódios, a rotina de preparação de dez profissionais do grupo que aceitaram o desafio de correr a maratona. O episódio final sobre a corrida deles vai ao ar no dia 8 de maio, durante o programa Balanço Geral. Os participantes foram Fernanda Xavier, Chistopher Spuldaro, Gabriel Hamilko, Francielly Azevedo, Erick Motta, Janaína Castilho, Cícero Bittencourt, Silvia Vilarinho e Moises Salema.

A Série Correr Bem produziu oito episódios exibidos para todo o estado pelo telejornal Ric Notícias Manhã, dedicados a dicas técnicas e curiosidades do universo das corridas. O conteúdo também deu origem ao documentário Ric Séries Correr Bem, com 30 minutos de duração, exibido duas vezes na programação da TV com histórias e bastidores da competição.

Impacto esportivo e social da competição

Para João Guilherme Leprevost, idealizador da MIP e diretor da CWB Brasil, a Maratona Internacional do Paraná já se posiciona como uma competição de referência no calendário nacional de corridas de rua. “A primeira edição superou nossas expectativas. Reunimos mais de 20 mil pessoas, movimentamos o litoral e inauguramos a Ponte de Guaratuba em um clima de celebração. A prova já se consolida como um dos grandes eventos esportivos do país”, afirma.

O diretor técnico da Maratona Internacional do Paraná, Marcos Pinheiro, diz que o resultado superou as expectativas, reforçando o potencial da corrida. “Foi um evento que movimentou o litoral e mobilizou atletas, público e instituições, e isso mostra a força que a prova já tem logo na primeira edição.”

Sobre o Grupo Ric

Fundado na década de 1980 por Mário Petrelli e o filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências complementares. Desde o perfil de público mais simples ao mais exigente, crítico e de maior poder aquisitivo, todos os paranaenses podem ser impactados por um de seus produtos de comunicação.

Os canais de distribuição do Grupo são formados por quatro emissoras de TV afiliadas à Rede Record - Ric RECORD Curitiba, Ric RECORD Maringá, Ric RECORD Londrina e Ric RECORD Oeste, cobrindo 99% do território paranaense; as rádios Jovem Pan FM Curitiba, Jovem Pan FM Ponta Grossa, Jovem Pan FM Cascavel e Jovem Pan Folha FM Londrina; mais as rádios Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Londrina, Jovem Pan News Maringá e Jovem Pan News Foz do Iguaçu; a rádio e portal Banda B; os portais Ric.com.br e R7; as plataformas Ric Business, Ric Rural Hub e Grands por Bessa, que produzem informação sobre negócios, e a plataforma TOPVIEW, especializada em estilo de vida.

Além disso, o Grupo Ric presta serviços de mídia out of home para o mercado por meio da Ric OOH. A Quintal Ventures responde pelo investimento em startups inovadoras, a JOY Eventos atua no setor de entretenimento e o braço social é atendido pelo Instituto Ric. A Ric Creators é a unidade de negócios do Grupo Ric dedicada ao marketing de influência.