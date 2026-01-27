Cecília Comel da Ric RECORD viraliza correndo atrás de Gusttavo Lima para entregar presente de fã A Ric RECORD faz a cobertura completa dos shows do Verão Maior Paraná

A apresentadora da Ric RECORD Curitiba Cecília Comel viralizou nas redes sociais após protagonizar uma cena cômica envolvendo o cantor Gusttavo Lima no Verão Maior Paraná. O vídeo mostra o momento em que o cantor chega dirigindo para seu show no Verão Maior Paraná, em Matinhos, neste domingo, 25. Ao fundo, é possível ver a apresentadora do programa Hora da Venenosa correndo atrás do veículo, segurando um cavalo de madeira nas mãos.

Logo, internautas questionaram o objetivo de Cecília e ela usou o próprio perfil das redes sociais para se explicar. No vídeo, a apresentadora entrevista uma fã do cantor que pede sua ajuda para entregar a ele um presente. A apresentadora conta que conseguiu entregar o cavalinho para a produção do artista, mas que não sabia se ele havia chegado às mãos dele. O próprio cantor confirmou ter recebido a encomenda, comentando na publicação de Cecília. “Muito obrigado pelo carinho, já está comigo!!!”

Gusttavo Lima reuniu cerca de 500 mil pessoas em seu show em Matinhos pelo Verão Maior Paraná. Foi a primeira vez do cantor na cidade, onde foi recebido por um dos maiores públicos de sua carreira. A programação de shows do litoral paranaense tem reunido milhares de pessoas a cada fim de semana. O show de Alok, que abriu o Verão Maior Paraná, atraiu 338 mil pessoas no dia 10.

