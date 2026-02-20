Ric RECORD Londrina estreia neste sábado o Balanço Geral Especial Weslley Lemos faz o giro de notícias com análise afiada e leveza para o fim de semana

Divulgação Ric Paraná O apresentador Weslley Lemos está à frente da edição especial de fim de semana do Balanço Geral Londrina, com estreia neste sábado. Foto de Gabriella Turinni

Comece o fim de semana bem informado sobre as novidades e os principais eventos da semana: a partir deste sábado, 21 de fevereiro, o Balanço Geral ganha uma edição especial de fim de semana na Ric RECORD Londrina. O programa, comandado por Weslley Lemos, vai passar a semana a limpo, somando cobrança firme às autoridades, análise profunda dos fatos quentes e um toque de leveza para quem quer relaxar.

Com foco nos assuntos que mexem com Londrina e região, a estreia traz uma entrevista exclusiva com o prefeito de Londrina, Tiago Amaral, sobre os principais temas que envolvem a administração pública e as necessidades da população.

Cidades vizinhas como Apucarana, Cambé, Ibiporã e Rolândia também ganham holofotes, reforçando o papel do programa de “porta-voz do povo”.

“Nosso Balanço Geral - Especial de Sábado foca em análise, fôlego e proximidade com toda a região.. Queremos que o telespectador sinta que estamos passando a semana a limpo com ele, mas já dando espaço para o descanso e o lazer”, afirma Cíntia Capri, gerente de jornalismo da Ric RECORD Londrina.

Weslley Lemos, apresentador à frente do programa, convida o público com entusiasmo: “Todos os sábados a gente vai se encontrar para refletir, cobrar as autoridades e ficar do lado de quem vive Londrina e região. Respirando a nossa cidade com a força do jornalismo que entrega resultado. Espero vocês!”.

A edição conta com o time completo de repórteres da casa, sob edição-chefe de Soraia Barros. O formato equilibra o jornalismo investigativo – marca do Grupo Ric – com uma estética descontraída, perfeita para o sábado.

“O Balanço Geral de sábado vai manter o equilíbrio tão elogiado pelo telespectador: a seriedade e apreço pela apuração, nossa marca registrada, e a leveza e descontração na medida certa... que diverte, relaxa mas que ao mesmo tempo respeita o público e mantém o alto padrão de quem consome o nosso conteúdo”, completa Ivete Azzolini, diretora executiva de Produto, Conteúdo e Convergência do Grupo Ric.