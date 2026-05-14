Ver Mais Oeste se renova com Débora Dias no comando O apresentador Mauro Picini deixa legado de 19 anos de muito sucesso na Ric RECORD Oeste

A jornalista Débora Dias está no comando do Ver Mais Oeste. Foto: Divulgação Ric RECORD

O Ver Mais Oeste, tradicional revista eletrônica da Ric Record Oeste, ganha novo fôlego com Débora Dias no comando. A jornalista de 32 anos, que integra o programa há 10 meses como apresentadora e repórter, agora lidera as tardes de segunda a sexta, das 14h15 às 15h30, logo após o Balanço Geral Oeste. A mudança ocorre com a saída de Mauro Picini, ícone local há 19 anos na emissora.

Jornalista e apresentador com quase 30 anos de colunismo social, Mauro Picini apresentou semanalmente o Ligado em Você e comandou o Ver Mais Oeste nos últimos 10 anos. Colunista do Jornal do Oeste , ele se destaca pela busca constante por qualidade e aperfeiçoamento, conquistando espaço em toda a região.

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Débora Dias, natural de Tupãssi, começou na rádio comunitária local aos 14 anos e soma mais de 18 anos de comunicação. Graduada em Letras pela Unioeste e em Jornalismo pelo Centro Universitário Univel, cursa MBA em Marketing, Propaganda e Vendas na mesma instituição. Desde julho de 2025, ela integrava a equipe ao lado de Mauro, trazendo energia e expertise.

Novidades prometem programa mais dinâmico e interativo

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O Ver Mais Oeste segue como referência em estilo de vida, saúde, moda, gastronomia, esporte, cultura e prestação de serviços. Sob o comando de Débora, o programa reforça o dinamismo e a linguagem muito próxima do telespectador. Quadros novos serão implantados gradativamente. Destaque para os “Embaixadores”, colunistas fixos em segmentos como Turismo, Mulheres no Agro, Saúde e Beleza, que já entram como conteúdo exclusivo.

A Ric Record Oeste, referência em jornalismo e entretenimento no Oeste paranaense, conecta o público a histórias locais há anos. A transição reforça o bom relacionamento na casa, priorizando respeito e renovação, observa Pedro Luis Andrade, diretor do Grupo Ric na região Oeste do Paraná.

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Sobre o Grupo Ric

Fundado na década de 1980 por Mário Petrelli e o filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências complementares. Desde o perfil de público mais simples ao mais exigente, crítico e de maior poder aquisitivo, todos os paranaenses podem ser impactados por um de seus produtos de comunicação.

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Os canais de distribuição do Grupo são formados por quatro emissoras de TV afiliadas à Rede Record - Ric RECORD Curitiba, Ric RECORD Maringá, Ric RECORD Londrina e Ric RECORD Oeste, cobrindo 99% do território paranaense; as rádios Jovem Pan FM Curitiba, Jovem Pan FM Ponta Grossa, Jovem Pan FM Cascavel e Jovem Pan Folha FM Londrina; mais as rádios Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Londrina, Jovem Pan News Maringá e Jovem Pan News Foz do Iguaçu; a rádio e portal Banda B; os portais Ric.com.br e R7; as plataformas Ric Business, Ric Rural Hub e Grands por Bessa, que produzem informação sobre negócios, e a plataforma TOPVIEW, especializada em estilo de vida.

Além disso, o Grupo Ric presta serviços de mídia out of home para o mercado por meio da Ric OOH. A Quintal Ventures responde pelo investimento em startups inovadoras, a JOY Eventos atua no setor de entretenimento e o braço social é atendido pelo Instituto Ric. A Ric Creators é a unidade de negócios do Grupo Ric dedicada ao marketing de influência.