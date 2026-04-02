Cidade Alerta estreia na Ric RECORD Oeste nesta segunda, 6 Programa consolidado na grade nacional da RECORD terá o comando de Parangolé e muita prestação de serviço

Divulgação Ric Paraná Nery de Mello, o popular Parangolé, vai conduzir o Cidade Alerta Oeste a partir desta segunda, 6, na Ric RECORD Oeste, para toda a fronteira trinacional formada por Brasil, Paraguai e Argentina. Foto de Kauã Veronese

O programa Cidade Alerta estreia na grade da Ric RECORD Oeste na segunda-feira, 6 de abril, sob o comando do jornalista Nery de Mello, conhecido como “Parangolé”. O programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h, com foco em informações da região Oeste e Sudoeste do Paraná, além de cobertura na fronteira trinacional com Paraguai e Argentina.

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O Cidade Alerta amplia a cobertura dos principais fatos da região feita pelas equipes de jornalismo da Ric RECORD Oeste. Seu foco principal serão informações sobre segurança pública e prestação de serviços à comunidade. “Estamos trazendo para o fim da tarde um modelo de jornalismo dinâmico, com reportagens ao vivo e interação direta com o público. Alinhados à proposta do Grupo Ric, trazemos mais uma solução na área do jornalismo, produzindo informação de resultados, e um novo canal que gera oportunidades para o mercado, conectando as marcas com o público”, diz o diretor regional Pedro Luiz Andrade.

O programa mantém o formato nacional consolidado, com entradas ao vivo de repórteres, denúncias da comunidade e orientações práticas. “O Cidade Alerta reforça o compromisso da Ric RECORD Oeste com jornalismo de credibilidade e proximidade com a população. Ele conecta o Oeste paranaense ao padrão nacional do programa”, afirma Ivete Azzolini, diretora executiva de Produto, Conteúdo e Convergência do Grupo Ric.

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À frente do Cidade Alerta estará o apresentador Nery de Mello, 55 anos, nascido em Francisco Beltrão. Parangolé atua como radialista desde maio de 1986 e apresentador de TV desde setembro de 1996. Casado, ele passou por principais emissoras de rádio e televisão do Paraná. Além da carreira na mídia, é escritor, desenhista, chargista, humorista, paraquedista e piloto de avião. Integra a diretoria de comunicação da Academia de Medalhística Cívico-Militar do Brasil e a diretoria social do Aeroleve de Cascavel. Apresentou o Balanço Geral na Ric RECORD Oeste por nove anos e retorna após cinco anos de ausência para comandar o Cidade Alerta.