Arena Mundo Ric chega aos 15 anos de pé na areia com diversão e serviços promovidos pela Ric RECORD A Praia Brava de Caiobá recebe atrações gratuitas para as famílias e muito espaço de conexão para as marcas

A Arena Mundo Ric retorna à Praia Brava de Caiobá em sua 15ª edição no dia 10 de janeiro para transformar o litoral paranaense em um grande jardim de experiências. Até 8 de fevereiro, de terça a domingo, os veranistas contarão com uma gigantesca estrutura montada pela Ric RECORD, na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos.

O slogan antecipa o que vem por aí na programação: “Viva o verão que você merece”. Tudo gratuito e pensado para quem vê o verão não só como sol e mar, mas como momentos que unem a família, os amigos e os vizinhos para viver dias de alegria, descanso e diversão.

A Arena funciona das 9h30 às 18h30 de terça a quinta e nos domingos, estendendo-se até 20h nas sextas e sábados. O segredo da magia está nos seis jardins temáticos, cada um com sua oferta de serviços e atividades para públicos variados – de famílias com crianças a quem busca bem-estar e até experiências mais radicais.

Cada Jardim foi pensado para um jeito diferente de viver o verão.

Conheça os Jardins:

No Jardim Esporte Sicredi, estão a quadra de futebol, quadra de vôlei, quadra de beach tennis, empréstimo de frescobol, além de espaço para sentar na sombra e ponto de hidratação para se refrescar.

O Jardim Melhor Idade Hiperfarma é um espaço de cuidado e convivência, com jogos de tabuleiro, fitinhas com palavras de positividade, dicas de cuidados no verão e alongamento guiado com profissional de educação física.

Para a criançada, o Jardim Kids Calceleve garante muita diversão com playground molhado, painel de pintura, oficina de massinha natural biodegradável, contação de histórias, circuito sensorial, roda musical e muitas outras atividades para as crianças.

O Jardim Lounge Fiat é aquele ponto perfeito para dar uma pausa, com carregador de celular e um estúdio digital para produzir conteúdo e bombar nas redes.

Já o Jardim Bem-Estar Hospital de Olhos convida a desacelerar, com leques para se refrescar, redes para descansar e massoterapia em cadeira, para cuidar do corpo e da mente.

A Arena também conta com os espaços instagramáveis da Ric RECORD, criados especialmente para o veranista registrar seus melhores momentos e levar essa lembrança para casa — ou para as redes.

Além disso, o público pode aproveitar chuveiros de água doce, ideais para se refrescar, e o paredão de escalada, uma atração pensada para diversão, desafio e movimento com segurança.

E no centro de tudo está o Palco Bernoth, onde ao longo do dia acontecem aulas, atividades físicas, dinâmicas infantis e momentos de movimento pra todo mundo participar.

A Arena Mundo Ric também contará com a Casa Nomaden, um espaço exclusivo dedicado à geração de conteúdo do Grupo Ric. O ambiente será o ponto de encontro da equipe para gravações, entrevistas e produções especiais, unindo criatividade, inovação e o clima do verão em um espaço moderno e funcional.

Mais espaços para as marcas

Não é só o espaço físico que atrai os anunciantes. Na areia da praia, a comunicação vibrante da Arena oferece espaços e oportunidades que aproximam empresas dos veranistas, conforme o perfil dos frequentadores: 51% mulheres e 49% homens, majoritariamente classes AB (62%) e C (34%), com faixas etárias de 25-34 anos (14%), 35-49 anos (33%) e mais de 50 (41%).

Sustentabilidade, diversão e pertencimento são as palavras de ordem: “Aqui, todo mundo se encontra. O litoral paranaense espera 4 milhões de veranistas. Só a Arena atrai cerca de 100 mil visitantes. Em 2025, nossas transmissões alcançaram 3 milhões de pessoas em TV e rádio, o que gerou cerca de 22 milhões de impactos gerais em mídia”, diz Marcelo Requena, diretor corporativo de mercado e soluções integradas do Grupo Ric.

A Ric RECORD lidera a cobertura, com repórteres ao vivo no Balanço Geral e Ric Notícias Manhã, além de boletins diários sobre turismo e verão.