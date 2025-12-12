Prêmio Personalidades TOPVIEW celebrou os destaques de 2025 em noite de festa e homenagens
Troféu Mário Petrelli foi entregue a 28 pessoas de trajetória marcante e o título de Personalidade do Ano coube ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior
O Prêmio Personalidades TOPVIEW 2025 homenageou na noite de terça-feira, 9, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, um grupo de 28 líderes e profissionais que se destacaram no Paraná ao longo deste ano. A cerimônia, com o tema “Histórias que inspiram, legados que transformam”, promoveu o encontro de homenageados e representantes dos setores público e privado para reconhecer trajetórias relevantes em gestão, negócios, cultura, educação, sustentabilidade e impacto social.
Após a cerimônia de entrega dos troféus, a festa seguiu com um jantar e contou com show da cantora Luiza Possi. O superintendente de rede da Rede RECORD, André Dias, e a jornalista Christina Lemos, apresentadora e comentarista do Jornal da Record, estiveram presentes, juntamente com familiares e amigos dos homenageados, parceiros e convidados especiais do Grupo Ric e da Ric RECORD.
Os homenageados
O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, foi eleito Personalidade do Ano pelo segundo ano consecutivo e foi representado pelo vice-governador Darci Piana. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, foi destacado como Personalidade de Gestão Pública e prestou homenagem a Mário Petrelli, patrono do prêmio, lembrando as lições sobre política obtidas em suas conversas com ele. O empresário Carlos Beal, da rede supermercadista Festval, recebeu o título de Empresário do Ano. Já o prêmio de CEO do Ano coube à empresária Tatiana Schuchovsky Reichmann, da Ademicon.
Ao todo, 28 personalidades - incluindo homenagem póstuma à empresária Christiane Canet Mocellin - foram reconhecidas com o Troféu Mário Petrelli, símbolo que celebra contribuições significativas ao desenvolvimento paranaense.
Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, ressaltou o propósito do prêmio e o papel da instituição ao promovê-lo: “O Grupo Ric reafirma seu papel como aliado dos paranaenses. Nossas plataformas de comunicação são ferramentas importantes de conexão, de integração regional e, sobretudo, de confiança com o público. Essa premiação funciona como um termômetro anual: revela tendências, destaca trajetórias e ajuda a compreender a dinâmica que faz do Paraná um polo de inovação, cultura e desenvolvimento”.
O evento teve apresentação da Nomaden Brasil, patrocínio da Ortoart, Select Saúde, Dourada Corretora e TMobilis, e apoio da Euro Import BMW.
Conheça os vencedores do Prêmio Personalidades TOPVIEW 2025
Empresário do Ano
- Carlos Beal – Festval
CEO do Ano
- Tatiana Schuchovsky Reichmann – Ademicon
CMO do Ano
- Ana Luiza Buffara – Britânia
CFO do Ano
- Cezar Teixeira – Grupo Positivo
Personalidade de Gestão Pública
- Eduardo Pimentel – Prefeito de Curitiba
Personalidade do Mercado Financeiro
- Marcola Celestino – Servopa
Personalidade de Inovação
- Osni Passos – Mell.ro Startup
Personalidade de Shopping Center
- Anibal Tacla – Grupo Tacla
Personalidade do Turismo
- Alceu Antimo Vezozzo Filho – Bourbon Hotel & Suítes Curitiba
Personalidade da Indústria
- Edson Vasconcelos – FIEP
Personalidade da Tecnologia
- Alphonse Voigt – EBANX
Personalidade do Comércio
- Marcio Pauliki – Lojas MM
Personalidade do Supermercadista
- Joanir Zonta – Condor
Personalidade do Setor Automotivo
- Ivo Luiz Roveda – Grupo Barigui
Personalidade do Mercado Imobiliário
- Geninho Thomé – GT Company
Personalidade do Setor de Logística
- Alexandre Gulin – Viação Princesa dos Campos
Personalidade do Setor do Agronegócio
- Natalino Avance de Souza – Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná
Personalidade do Mercado de Moda
- Denise Leal – Estilista
Personalidade de Arquitetura e Design
- Flavio Schiavon e Manuel Baggio – Baggio Schiavon
Personalidade de Entretenimento
- João Guilherme Leprevost – CWB Brasil
Personalidade das Artes
- Regina Casillo – Solar do Rosário
Personalidade da Educação
- Roni Miranda Vieira – Secretaria de Educação do Paraná
Personalidade de ESG
- Daniel Slaviero – Copel
Personalidade de Ação Social
- Domingos Tarço Murta Ramalho – Associação dos Amigos do HC
Personalidade do Esporte
- Yago Dora – Surfista
Personalidade da Saúde
- Affonso Antoniuk – Dapi
Personalidade Jovem do Ano
- Mario DeLara – Caravela Capital
Homenagem in memoriam
Cristiane Canet Mocellin