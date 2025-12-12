Prêmio Personalidades TOPVIEW celebrou os destaques de 2025 em noite de festa e homenagens Troféu Mário Petrelli foi entregue a 28 pessoas de trajetória marcante e o título de Personalidade do Ano coube ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior

O Prêmio Personalidades TOPVIEW 2025 homenageou na noite de terça-feira, 9, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, um grupo de 28 líderes e profissionais que se destacaram no Paraná ao longo deste ano. A cerimônia, com o tema “Histórias que inspiram, legados que transformam”, promoveu o encontro de homenageados e representantes dos setores público e privado para reconhecer trajetórias relevantes em gestão, negócios, cultura, educação, sustentabilidade e impacto social.

Após a cerimônia de entrega dos troféus, a festa seguiu com um jantar e contou com show da cantora Luiza Possi. O superintendente de rede da Rede RECORD, André Dias, e a jornalista Christina Lemos, apresentadora e comentarista do Jornal da Record, estiveram presentes, juntamente com familiares e amigos dos homenageados, parceiros e convidados especiais do Grupo Ric e da Ric RECORD.

Os homenageados

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, foi eleito Personalidade do Ano pelo segundo ano consecutivo e foi representado pelo vice-governador Darci Piana. O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, foi destacado como Personalidade de Gestão Pública e prestou homenagem a Mário Petrelli, patrono do prêmio, lembrando as lições sobre política obtidas em suas conversas com ele. O empresário Carlos Beal, da rede supermercadista Festval, recebeu o título de Empresário do Ano. Já o prêmio de CEO do Ano coube à empresária Tatiana Schuchovsky Reichmann, da Ademicon.

Ao todo, 28 personalidades - incluindo homenagem póstuma à empresária Christiane Canet Mocellin - foram reconhecidas com o Troféu Mário Petrelli, símbolo que celebra contribuições significativas ao desenvolvimento paranaense.

Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, ressaltou o propósito do prêmio e o papel da instituição ao promovê-lo: “O Grupo Ric reafirma seu papel como aliado dos paranaenses. Nossas plataformas de comunicação são ferramentas importantes de conexão, de integração regional e, sobretudo, de confiança com o público. Essa premiação funciona como um termômetro anual: revela tendências, destaca trajetórias e ajuda a compreender a dinâmica que faz do Paraná um polo de inovação, cultura e desenvolvimento”.

O evento teve apresentação da Nomaden Brasil, patrocínio da Ortoart, Select Saúde, Dourada Corretora e TMobilis, e apoio da Euro Import BMW.

Conheça os vencedores do Prêmio Personalidades TOPVIEW 2025

Empresário do Ano

Carlos Beal – Festval

CEO do Ano

Tatiana Schuchovsky Reichmann – Ademicon

CMO do Ano

Ana Luiza Buffara – Britânia

CFO do Ano

Cezar Teixeira – Grupo Positivo

Personalidade de Gestão Pública

Eduardo Pimentel – Prefeito de Curitiba

Personalidade do Mercado Financeiro

Marcola Celestino – Servopa

Personalidade de Inovação

Osni Passos – Mell.ro Startup

Personalidade de Shopping Center

Anibal Tacla – Grupo Tacla

Personalidade do Turismo

Alceu Antimo Vezozzo Filho – Bourbon Hotel & Suítes Curitiba

Personalidade da Indústria

Edson Vasconcelos – FIEP

Personalidade da Tecnologia

Alphonse Voigt – EBANX

Personalidade do Comércio

Marcio Pauliki – Lojas MM

Personalidade do Supermercadista

Joanir Zonta – Condor

Personalidade do Setor Automotivo

Ivo Luiz Roveda – Grupo Barigui

Personalidade do Mercado Imobiliário

Geninho Thomé – GT Company

Personalidade do Setor de Logística

Alexandre Gulin – Viação Princesa dos Campos

Personalidade do Setor do Agronegócio

Natalino Avance de Souza – Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná

Personalidade do Mercado de Moda

Denise Leal – Estilista

Personalidade de Arquitetura e Design

Flavio Schiavon e Manuel Baggio – Baggio Schiavon

Personalidade de Entretenimento

João Guilherme Leprevost – CWB Brasil

Personalidade das Artes

Regina Casillo – Solar do Rosário

Personalidade da Educação

Roni Miranda Vieira – Secretaria de Educação do Paraná

Personalidade de ESG

Daniel Slaviero – Copel

Personalidade de Ação Social

Domingos Tarço Murta Ramalho – Associação dos Amigos do HC

Personalidade do Esporte

Yago Dora – Surfista

Personalidade da Saúde

Affonso Antoniuk – Dapi

Personalidade Jovem do Ano

Mario DeLara – Caravela Capital

Homenagem in memoriam

Cristiane Canet Mocellin